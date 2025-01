Augustin Jianu, propus ministru al Comunicatiilor la doar 30 de ani

Directorul general al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), Augustin Jianu, in varsta de 30 de ani, a fost propus in functia de ministru al Comunicatiilor in Guvernul condus de Sorin Grindeanu.

Acum, Jianu are ocazia de a demonstra ca experienta dobandita in domeniul securitatii informatice si in pozitia de consilier al fostului ministru Dan Nica este utila in rezolvarea unor probleme delicate precum capitalizarea Postei Romane si implementarea noului sistem electronic de achizitii publice, SICAP.

Iata lista oficiala a ministrilor din Guvernul Grindeanu

Augustin Jianu s-a nascut in 1986 la Craiova si a absolvit in 2011 Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

In 2007, a obtinut o certificare in domeniul dezvoltarii de aplicatii Java in cadrul Academiei CISCO din Bucuresti.

In 2012, Jianu a obtinut o certificare in domeniul managementului proiectelor in cadrul Institutului pentru

