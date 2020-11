"In CV nu am scris ca sunt absolvent, am scris ca am urmat acele cursuri. Este rubrica Educatie si sunt cinci ani pe care i-am facut la Automatica si Calculatoare. Povestea tine de o problema si de aspecte personale. In 2002, cand eram student al acestei facultati, a decedat tatal meu. Am ramas intretinator al bunicii mele, diagnosticata cu Alzheimer, lucru care m-a obligat sa ma mut la Brasov. In 2005 am terminat anul 5, ar mai fi trebuit sa inchid doua laboratoare pe care nu am putut sa le echivalez. Aceasta a fost decizia profesorilor. Examenele mi le dadusem. Ar fi trebuit sa echivalez aceste doua laboratoare - asta insemna un semestru petrecut la Bucuresti, lucru pe care nu mi-l mai permiteam", a explicat reprezentantul USR PLUS, in cadrul unei conferinte de presa.Coliban a mai precizat ca in acel moment a decis sa nu mai mearga la facultate si sa nu-si dea licenta, desi urmase cursurile anului V."Am avut o cariera de zece ani in IT, in care nimeni nu mi-a cerut aceasta diploma, o cariera de care sunt foarte mandru, asa cum sunt de altfel mandru de cei cinci ani petrecuti la una dintre cele mai dificile facultati din Romania. (...) Din 2002 pana 2005, cat am fost la facultate, nu am fost exmatriculat. In momentul in care am renuntat sa mai merg la facultate, din 2005, dupa patru ani de zile, s-a produs aceasta eliminare din registre. Este o decizie administrativa, care nu are legatura cu actul de invatamant. Nu am fost exmatriculat pentru ceva ce am facut, ci pentru faptul ca am renuntat sa imi mai dau licenta in anii urmatori", a precizat el.Citeste si: Minciuna din CV-ul noului primar din Brasov. "Cum sa spui ca esti absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare cand, de fapt, tu figurezi ca ai fost exmatriculat?" ...citeste mai departe despre " Primarul Brasovului, Allen Coliban, explica de ce a fost exmatriculat in facultate " pe Ziare.com