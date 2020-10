Unde se duc politicienii cand trebuie reciclati? La Partidul Ecologist Roman

In ciclul acesta electoral, unul dintre reciclatori este Partidul Ecologist Roman. Ce potriveala! Este si asta un fel de ecologie politica. Daca am duce exercitiul acesta al demonstratiei reciclarii politice am putea spune si ca locul unde se aduna acestia pare mai degraba 2 in 1: reciclare, dar si un cimitir al elefantilor politici. Politica nu are doar vitrina cu partidele din prima liga, mai sunt zonele ca un fel de talciocuri unde gasesti piese de schimb, vechituri, lucruri stricate pe care le poti repara, lucruri pe care le poti prezenta altceva decat sunt de fapt, lucruri care nu se nimeresc, dar cine stie la ce le poti folosi, le mai vopsesti, le mai adaugi ceva sau le mai rupi cate ceva ca sa se potriveasca in cutiile de cadouri. Asta daca vrei sa faci cadouri politice reciclate. Niciodata nu stii in politica romaneasca cand iti foloseste un surub. Ce bine prinde pentru o majoritate dorita sau o motiune de cenzura. (A se vedea cazul Sorin Campeanu and Daniel Constantin, si ce bine au prins PNL-ului!). Apoi, PER nu este un partid scos din maneca, nu, ci are o lunga istorie in spate. In ultimii ani a tot gravitat in jurul PSD. Vorba cea, s-a orientat dupa mirosul mustariei. Va dati seama? O istorie veche cat post-decembrismul nostru de peste 30 de ani. Un fel de capsula a timpului.Deschizi si parca auzi anii '90 cu ecou. Auzit si vazut. Iliescu si Roman, nu renunta la ciolan! Ii auzi si pe minerii cum urla pe bulevardele Bucurestiului, auzi si geamurile sparte cu batele, auzi strigatele de durere ale celor batuti, ii auzi pe golani cantand in Piata Universitatii, il auzi pana si pe Valeriu Sterian cantand a lui Doamne, vino, Doamne, sa vezi ce-a mai ramas din oameni! Se aud pana si Mai bine golan decat activist/Mai bine mort decat comunist! Cu ochii mintii privind prin geamurile acestui autobuz politic/caruta politica/conserva care aduna reciclatii, poti sa il vezi pana si pe Ion Ratiu in Parlamentul Romaniei inconjurat de minerii furiosi, fotografia aceea iconica in care punctul central e chiar figura acestui politician pe care Romania l-a ratat, asa cum l-a ratat si pe Coposu, pentru ca daca l-am privi din au ...citeste mai departe despre " Unde se duc politicienii cand trebuie reciclati? La Partidul Ecologist Roman " pe Ziare.com