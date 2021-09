Ce spune agenția Standard & Poor despre ratingul României, în contextul crizei politice de la București

Agenția de rating Standard & Poor’s (S&P), a anunțat marți, 14 septembrie, cum vede criza politică de la București în relație cu riscurile fiscale ale României pe termen mediu și scurt. Agenția amintește și de moțiunea de cenzură USR PLUS care reprezintă „a doua oară când încrederea în guvern este pusă la îndoială în doar patru luni”.

Cu toate astea, S&P anunță că e puțin probabil ca evenimentele politice să oprească consolidarea fiscală începută deja și adaugă că nu vede ”riscuri iminente” la adresa planurilor pe termen scurt ale guvernului de reducere a deficitului bugetar.

”Așteptările noastre, în scenariul de bază, sunt ca guvernul să încerce păstrarea capacității de funcționare pe termen scurt pentru a atrage finanțarea europeană. Adoptarea rectificării bugetare de săptămâna trecută indică faptul că executivul are capacitatea de a-și duce la îndeplinire politicile. Cu toate acestea, incertitudinea persistentă ar putea accentua riscurile fiscale pe termen mediu”, a mai transmis agenția.

S&P mai arată că creșterea economică va ajuta guvernul să gestioneze presiunea po l itică fiscală și arată că expansiunea PIB de 6,5% pe primul semestru a fost mai mare decât prognoza de 5% a agenției.

Prognozele agențiilor de rating sunt elemente-cheie pentru investitorii de pe piețele financiare care investesc în datoria publică a României.

Comunicatul integral al agenției:

Romania Political Events Unlikely To Stop Consolidation

S&P Global Ratings said today that it does not expect imminent risks to Romania’s (BBB-/Stable/A-3) near-term fiscal consolidation plans following the resignation on Sept. 7, of USR Plus ministers from the government coalition. USR Plus’ withdrawal, following a series of policy clashes and intra-coalition tensions, will require Prime Minister Florin Citu to seek parliamentary reapproval for his now minority cabinet within 45 days. This comes at a time when the government is set to engage with the European authorities to secure funds from the EU’s Recovery and Resilience Facility.

We assume, in our base case, that the government would aim to preserve its capacity to function over the short term in order to contract this funding, which we understand is ready to be disbursed. The adoption of Romania’s budget rectification for 2021 last week suggests that there is capacity to execute policy, in our view. That said, persistent u ...citeste mai departe despre "Ce spune agenția Standard & Poor despre ratingul României, în contextul crizei politice de la București" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.