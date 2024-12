Acciza la tigari creste din nou. Care e noul nivel aprobat de Guvern

Nivelul accizei totale pentru tigarete, valabil pentru perioada 1 aprilie 2013-31 martie 2014, va fi majorat de la 79,19 euro/1.000 tigarete la 81,78 euro/1.000 tigarete.

In acelasi timp, nivelul accizei specifice, exprimata in echivalent euro /1.000 de tigarete, va fi fixat la 56,71 euro/1.000 tigarete, in baza unei hotarari aprobate in sedinta de marti a Guvernului.

Guvernul a decis recent sa decaleze cu trei luni calendarul de crestere a accizelor la tigarete, astfel incat majorarea sa fie aplicata in fiecare an de la 1 aprilie, nu de la 1 iulie ca in prezent, procedura care sa fie mentinuta pana in anul 2017 inclusiv, pentru a genera incasari suplimentare la buget.

