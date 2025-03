Ministrul Sanatatii vrea ca din luna iunie medicii sa fie platiti in functie de performanta

Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, vrea sa finalizeze, pana in iunie, un proiect de lege privind salarizarea in sistemul sanitar prin care cei mai multi medici sa fie scosi din categoria bugetarilor si platiti dupa performanta, insa ministrul Muncii, Mariana Campeanu, cere prudenta.

"Putem sa gandim un alt sistem de plata a medicilor, sa schimbam salarizarea, sa nu-i mai lasam pe medici si asistenti sa fie bugetari, sa nu mai fie in grila de salarizare bugetara. Eu nu cred ca locul lor este acolo. Sa facem un sistem prin care competenta si profesionalismul medicilor sa fie citeriile fundamentale prin care ei sa fie platiti. Avem deja un draft la acest proiect de lege, pe care il vom transmite spre consultare Colegiului Medicilor", a declarat marti ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu.

Un nou proiect de lege

El a precizat ca, probabil, la sfarsitul lunii mai, inceputul lunii iunie ar putea avea forma finala a proiectului de lege, pe care sa o supuna dezbaterii publice.

"Speram sa avem forma finala a legii pana la sfarsitul lunii mai, inceputul lunii iunie, pe care sa o supunem dezbaterii publice si mai departe sa trecem la judecata in societatea romaneasca a unui asemenea proiect de lege. Acea lege reprezinta modalitatea prin care sistemul se perfectioneaza, se schimba, se modifica, se radicalizeaza din punct de vedere al eliminarii neajunsurilor si al promovarii valorilor, as spune al imbunatatirii modalitatilor prin care se realizeaza zilnic in raport cu pacientul. Vrem ca medicul roman sa inteleaga ca locul cel mai important pe care trebuie sa il aiba este sa trateze pacientul din Romania", a mai spus Nicolaescu.

Ministrul Muncii, Mariana Campeanu, a recunoscut ca atat timp cat medici sunt undeva la sfarsitul grilei de salarizare, este dovada ca "de la inceput s-a pornit cu lipsa de respect fata de aceasta categorie".

"In grila de salarizare a legii unitare, medicii si asistentii erau in ultima treime din aceasta grila. Am spus ca voi face toate eforturile ca aceasta grila sa fie modificata. Lucrez la acest aspect, dar nu pot sa dau un orizont de timp, pentru ca, stiti, este vorba totdeauna de buget. De la inceput s-a pornit pe lipsa de respect, daca pui un medic in ultima treime de salarii intr-o grila inseamna ca acea categorie nu se bucura de respectul societatii. Este unul din lucrurile cele mai importante", a spus Campeanu.

Probleme cu salarizarea

Ea a precizat ca medicii au numeroase probleme nu numai salarizarea, nu au apratura de care au nevoie, iar in unele spitale sunt conditii precare de igiena.

"Daca in materie de salarizare lucrurile sunt foarte complicate si se cauta o solutie, celelalte ar putea fi rezolvate mai usor, cred. Acolo nu intram in acele constrangeri pe care le avem cu FMI si cu deficitul bugetar, ma refer la ponderea cheltuielilor cu salariile, din PIB", a precizat Campeanu.

Ministrul Muncii a adaugat ca este normal ca salarizarea medicilor sa nu se mai faca la fel ca pentru functionarul de la ghiseu, insa a subliniat ca trebuie "sa avem grija cu salarizarea dupa competenta".

"Nu as vrea ca un medic sa lucreze dupa norma, cate operatii face intr-o luna, cu atat sa fie salarizat. Pentru ca putem sa cadem in extrema cealalta si beneficiul medical sa nu fie cel pe care il asteptam. Cred ca totdeauna trebuie undeva sa avem si cuvantul responsabilitate in atentie tot timpul", a mai spus Campeanu.

Cati medici profeseaza in Romania

Din 2007 pana in prezent, aproximativ 14.000 de medici romani au ales sa profeseze in alta tara. Numai anul trecut au plecat din Romania mai mult de 2.400 de specialisti.

Consiliul Investitorilor Straini (FIC), prin Grupul de Lucru pe Sanatate, cu sprijinul Ministerului Sanatatii, au lansat marti campania "De profesie: medic in Romania"(www.deprofesiemedic.ro), sub sloganul "Toti pentru medici, medici pentru toti". Initiativa isi propune sa contribuie la solutionarea uneia dintre cele mai stringente probleme ale sistemului de sanatate din Romania, exodul personalului medical din tara, care afecteaza starea de sanatate a romanilor pe termen lung si are consecinte severe asupra economiei nationale.

Cu cei peste 14.000 de medici care au parasit tara din 2007 pana in prezent, Romania are o rata a migratiei doctorilor de 9%, in timp ce media europeana este de 2,5%, potrivit datelor Colegiului Medicilor din Romania (CMR).

Conform raportului Eurostat 2011, media medicilor romani la 1.000 de locuitori este de 2,4 specialisti, iar media in celelalte tari europene este de 3,4 medici la 1.000 de locuitori.

Cine-i tine pe studenti in Romania?

Potrivit unor studii FIC si CMR realizate in 2011 si 2012, 64% dintre studentii uneia dintre cele mai mari universitati de medicina din Romania, respectiv 60% dintre medici intentioneaza sa paraseasca tara.

Motivele pentru care tinerii medici aleg sa plece si sa profeseze medicina in alta tara sunt legate de lipsa respectului pentru profesie, dificultatile financiare si lipsa oportunitatilor de educatie si perfectionare pe care le au in Romania, rezulta dintr-un studiu realizat in 2012 de catre ISRA Center.

Luand in considerare nevoile exprimate de cadrele medicale, campania "De profesie:medic in Romania" isi propune cresterea numarului de medici in tara la mia de locuitori de la 2,4 la 2,6 pana in 2015. Acest obiectiv poate fi atins doar prin implicarea tuturor actorilor importanti din sistem. De aceea, FIC, prin Grupul de Lucru pentru Sanatate, propune crearea unei coalitii intre mediul de afaceri si autoritati pentru a genera un set de actiuni care sa contribuie la reducerea migratiei medicilor si care sa sustina reformarea sistemului de management al resurselor umane din sistemul de sanatate.

"FIC isi doreste ca Romania sa prospere si sa inregistreze crestere economica si credem ca pentru a crea bunastare avem nevoie in primul rand de sanatate. Intr-adevar, oamenii sanatosi sunt mai activi, mai productivi si contribuie intr-o mai mare masura la dezvoltarea economiei. In acelasi timp, suntem ingrijorati din cauza valorilor indicatorilor de sanatate din Romania si consideram ca una dintre problemele cheie ale sistemului o reprezinta lipsa personalului medical, care afecteaza calitatea serviciilor de sanatate pentru intreaga populatie. De aceea am initiat acest parteneriat intre autoritati, sectorul privat si societatea civila, deoarece credem ca aceasta problema ne priveste pe fiecare si trebuie sa fie abordata de noi toti. Dorim ca toti cei care considera ca aceasta situatie este critica pentru Romania sa ni se alature astfel incat sa putem face diferenta", a spus Pascal Prigent, presedintele Grupului de Lucru pe Sanatate din cadrul Consiliului Investitorilor Straini.

Lipsa de personal, problema delicata pentru multe judete

Judetele cele mai afectate de lipsa medicilor specialisti sunt Calarasi si Giurgiu, care au un medic la 1.000 de locuitori, urmate de Ialomita, cu 1,1 medici la 1.000 de locuitori si Tulcea, cu 1,2 medici la 1.000 de locuitori.

Potrivit Colegiului Medicilor din Romania, pentru scolarizarea celor aproximativ 14.000 de medici emigranti, statul roman a cheltuit mai mult de 3,5 miliarde de lei.

Din cauza migratiei, in Romania exista spitale care nu au nici macar un medic specialist, "fenomen unic in Europa", sustine CMR.

Presedintele CMR, profesorul Vasile Astarastoae, sustine ca Guvernul ar trebuie sa aloce numai un milion de euro pentru a mari salariile medicilor rezidenti, motivandu-i astfel sa ramana in tara.

Un studiu realizat de CMR in 2011 arata ca 58,46% dintre medicii din Romania sunt profund nemultumiti de nivelul salarizarii, 25,52% sunt nemultumiti, in timp ce foarte multumiti de salariu sunt 0,30%.

