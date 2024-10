Schimburile comerciale romano-germane vor depasi 20 miliarde de euro, in 2013

Volumul schimburilor comerciale bilaterale romano-germane va depasi, in 2013, prin politicile Guvernului, 20 de miliarde de euro, a declarat, joi, ministrul Economiei, Varujan Vosganian, la Receptia de Anul Nou organizata de Camera de Comert si Industrie Romano - Germana (AHK Romania).

"Romania nu poate reduce decalajul fata de alte tari fara investitii straine. Ne propunem sa pastram stabilitatea economica pe care am construit-o in ultimele luni. Trebuie sa dovedim ca am invatat ceva important in 2012. Nu exista miracole si nu poti ajunge undeva alergand pe scara de incendiu. Avem in fata un an semnificativ pentru economia Romaniei, un an in care sa dovedim ca putem avea o clasa de mijloc solida", a spus Varujan Vosganian.

Economic, Romania isi propune sa devina o tinta ispititoare pentru investitiile straine. Conform ministrului Economiei, rolul statului se va diminua treptat, acesta urmand sa devina doar un reglementator al unei piete competitive.

