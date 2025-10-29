Constantin: Voi semna ordinul de suspendare pentru Aurel Pana, directorul adjunct al APIA

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat miercuri seara ca va semna ordinul privind suspendarea raportului de serviciu pentru directorul general adjunct al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Aurel Pana, in urma deciziei Tribunalului Bucuresti de arestare preventiva a acestuia pentru 29 de zile.

Aurel Pana este acuzat de procurorii DNA de luare de mita si trafic de influenta.

"Am luat act de decizia instantei privind arestarea preventiva a directorului general adjunct al APIA, Aurel Pana, pentru 29 de zile si, pe cale de consecinta, voi semna ordinul privind suspendarea raportului de serviciu pentru cel in cauza. Nu am facut pana acum acest lucru pentru ca legea prevede suspendarea din serviciu numai in cazul arestarii preventive. Cu toate acestea, din momentul izbucnirii scandalului, el a fost inlocuit din toate comisiile din care facea parte, iar activitatea lui a fost distribuita catre alti directori din APIA. In conformitate cu legea, imediat ce s-a dispus arestarea preventiva, semnez ordinul privind suspendarea din serviciu", a afirmat ministrul Agriculturii.

Acesta a precizat ca nu stie daca mai sunt si alti directori APIA implicati in acest scandal, subliniind ca are incredere in activitatea celor de la APIA si in profesionalismul lor.

"Nu cred ca mai sunt si altii implicati, pentru ca eu cred in activitatea celor de la APIA, sunt oameni cu care am lucrat si cred in profesionalismul lor. Sunt aproape 5.000 de angajati care ani de zile si-au facut treaba cu profesionalism si o fac in continuare", a spus Constantin.

In ceea ce priveste ancheta demarata de Corpul de Control, seful MADR a afirmat ca deja s-a intrat in legatura cu toti directorii din APIA si in cel mai scurt timp va prezenta rezultatele privind activitatea extinsa a directorului general adjunct.

In acelasi dosar, a fost arestat si Mugur George Voinea, director la SC Evalserv Standard SRL.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.

