Arafat vrea sanctionarea furnizorilor care retrag medicamente fara sa anunte

Raed Arafat, ministrul interimar al sanatatii, doreste sa aprobe un set de masuri clare si sanctiuni "serioase" pentru furnizorii care retrag medicamente fara notificari prealabile.

"In mod normal, cand cineva obtine o autorizatie de punere in piata a unui medicament, retragerea sau oprirea vanzarii acestui medicament se notifica cu o perioada inainte. La noi este o problema cu legislatia, care nu prevede foarte clar acest aspect, ca trebuie o notificare cu sase luni inainte. Exista o obligativitate a notificarii, dar nu prevede si sanctiuni in cazul in care nu se respecta. De aceea se retrag medicamentele", a explicat Raed Arafat, subsecretar de stat in ministerul Sanatatii. El a precizat ca ministerul lucreaza in prezent, impreuna cu reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului, la unele "masuri clare". "Daca nu se notifica medicamentul cu un numar de luni inaintea retragerii lui de pe piata, ca sa ne dea timp sa rezolvam problema, atunci vor fi sanctiuni foarte serioase impotriva celui care face acest lucru", a declarat Arafat, citat de NewsIn.

Oficialul va avea vineri o noua discutie cu reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului pe marginea acestei teme.

