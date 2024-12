Daniel Chitoiu vrea sa injumatateasca evaziunea cu ajutorul armatei si politiei

Ministrul Finantelor, Daniel Chitoiu, a declarat luni, dupa sedinta USL, ca noua structura de combatere a evaziunii fiscale se va afla in subordinea ANAF, iar obiectivul este reducerea la jumatate a evaziunii si fraudei fiscale intr-un an de zile.

Ministrul Finantelor a declarat ca noua structura de control va fi formata prin preluarea atributiilor de la Garda Financiara, Directia de Supraveghere si Control Vamal si Directia de Inspectie Fiscala din cadrul ANAF si se va afla in subordinea ANAF.

"In maximum doua saptamani vom da actul normativ, care este un act normativ cu putere de lege, pentru ca va reorganiza trei institutii ale statului, urmand ca in termen de maximum 45-60 de zile sa putem sa constituim noua structura care se va constitui la nivel national si nivel regional", a explicat Chitoiu.

Ministrul a precizat ca obiectivul noii institutii va fi acela de a reduce la circa jumatate nivelul evaziunii fiscale intregistrat in prezent.

"In toate evaluarile facute de organismele internationale si de organismele de pe plan intern, evaziunea si frauda fiscala in Romania se ridica undeva la 7-8 puncte procentuale din PIB. Noi, daca reusim cu aceasta structura sa reducem macar in primul an de activitate la jumatate evaziunea si frauda fiscala, consideram ca avem trei-patru procente ca pondere in PIB venituri colectate in plus la bugetul general consolidat", a explicat Chitoiu.

El a precizat ca noua structura de control va verifica doar operatorii economici asupra carora exista suspiciuni de evaziune si frauda fiscala.

De asemenea, ministrul a mentionat ca sprijinul din partea MApN si a Ministerului de Interne va fi pentru a monitoriza si a supraveghea impreuna cu organele fiscale anumite "operatiuni speciale".

Premierul Victor Ponta a declarat ca ANAF va ramane la Ministerul de Finante, precizand ca, in calitate de prim-ministru, va coordona activitatea de evaziune fiscala nu doar prin ANAF, ci si prin celelalte institutii, avand posibilitatea de a cere informatii de la DGIPI, SRI si SIE.

