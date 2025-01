Yahoo apara Google in cazul atacurilor din China

Yahoo le-a luat apararea rivalilor de la Google si a condamnat atacurile cibernetice din China la adresa infrastructurii motorului de cautare.

"Condamnam orice incercare de infiltrare in reteaua companiei cu scopul de a obtine informatii despre utilizatori", se arata intr-un comunicat al Yahoo, care adauga si ca pionierii Internetului trebuie sa fie uniti impotriva violarii intimitatii, transmite CNN Money.

Google a anuntat ca atacul a vizat conturile de Gmail ale militantilor pentru drepturile omului.

Acest incident, impreuna cu alte probleme cauzate de cenzura comunista, ar putea determina compania sa-si inchida operatiunile din China.

Investigatia a aratat ca cel putin alte 20 de companii au fost vizate in acelasi atac, dar nu se stie daca Yahoo a fost una din ele.

"Yahoo nu dezvaluie astfel de informatii, dar ia securitatea in serios si ia masurile necesare in cazul unei brese de securitate", se mai arata in comunicat.

Microsoft, care a lansat versiunea chinezeasca a Bing in luna iunie, sustine ca nu a observat nimic.

Yahoo si-a vandut operatiunile din China, in 2005, catre Alibaba.com, cea mai mare companie de e-commerce din China.

Desi a pastrat 39% din operatiuni, Yahoo nu are niciun fel de control asupra Yahoo! China.

Ads