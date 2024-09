Google patrunde in lumile virtuale

Lumile virtuale online reprezinta un subiect de actualitate, dat fiind ca gamerii petrec din ce in ce mai mult timp in fata computerului cu jocurile virtuale.Google intra si in acest domeniu, iar daca va duce la bun sfarsit ceea ce a planuit, perceptia despre lumile virtuale se va schimba mult; mai mult decat atat, acestea ar putea semana mult mai bine cu lumea reala decat cu cea imaginara.

Google deja a lansat Google Earth, un serviciu care genereaza imagini 3D ale planetei, pornind de la fotografiile satelitilor.

Google doreste insa sa faca mai mult decat sa ofere un zoom al pamantului prin serviciul sau: el pune la dispozitie un site denumit 3-D Warehouse, loc in care pot fi demonstrate creatiile realizate in Sketch Up.

Notiunea de a crea obiecte si cladiri si de a le plasa in lumi virtuale nu mai constituie o noutate pentru Google.

Astfel pot fi descarcate layere de pe Google 3D Earth care sa arate spre exemplu, locatia caselor celebritatilor, sau drumurile catre locuri renumite.

Companiile de real estate au inceput deja sa arate versiuni virtuale ale cladirilor, care urmeaza a fi vandute in viata reala, pe Google Earth.

Ceea ce lipseste din cadrul Google Earth, sunt avatarurile, dar acestea vor fi introduse destul de curand.

Utilizatorii vor putea "zbura" intr-un New York virtual, vor putea merge la cumparaturi in Time Square-ul virtual, sau vor putea purta conversatii cu un avatar imbracat ca Andy Warhol.

Pana in 2016, Google Earth va deveni un A"locA" foarte populat.

