Google lanseaza un hub dedicat invatarii la distanta in Romania

Aceasta se gaseste la adresa events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/ si ofera resurse in limba romana necesare profesorilor pentru a se instrui in utilizarea pachetului G Suite for Education, pentru a se conecta cu elevii lor si a realiza lectii interesante si placute.G Suite for Education este o colectie de aplicatii care ofera acces la functiile educationale esentiale (crearea lectiilor online, generarea de documente de toate felurile, formarea si gestionarea clasei, schimbul de fisiere, email, etc.).G Suite for Education este disponibil in mod gratuit institutiilor de invatamant.Acestea se pot inscrie pentru a beneficia gratuit de pachetul G Suite for Education la aceasta adresa: https://www.clasaviitorului.ro/ Platforma dedicata invatarii la distanta ofera si un ghid pentru predarea de acasa dedicat profesorilor, disponibil direct la aceasta adresa:Acesta ofera informatii pas cu pas, de la organizare spatiului de lucru de acasa, pregatirea cursului si avideo cu elevii, pregatirea predarii si predarea propriu-zisa, pana la colaborarea cu elevii, inclusiv folosirea Jamboard, o tabla online unde prezinta in timp real elevilor, si organizarea de discutii 1:1 cu elevii.Google va actualiza constant informatiile si resursele dedicate invatarii la distanta, pe masura ce va primi feedback de la cadrele didactice si de la parteneri.Invatarea la distanta prin serviciile gratuite Google a fost posibila prin colaborarea cu EduApps si Ministerul Educatiei.Peste 200.000 profesori au fost sau sunt in curs de pregatire despre cum folosirea resurselor disponibile pentru educatia la distanta.