Dupa promovarea Ford, BDT lanseaza o campanie pentru Mazda

Pozitionandu-se pe piata drept unul dintre cei mai importanti dealeri Ford si Mazda din Romania, Business Development Team (BDT) a oferit o atentie deosebita in ultima perioada campaniilor de promovare ale marcilor pe care le reprezinta.Daca in prima parte a anului a insistat pe publicitatea pentru Ford, BDT a anuntat recent si lansarea unei campanii de promovare a marcii Mazda sub sloganul "BDT te invita sa iubesti Mazda", se arata intr-un comunicat de presa remis www.SMARTfinancial.ro .

Campania promotionala este realizata de Speed Promotion si va cuprinde difuzari de spoturi video in Multiplex, campanie online (bannere si Google Adwords), reviste de life style, actiuni BTL. Dupa ce a inaugurat la inceputul lui 2005 primul dealership Ford 100% conform standardelor, BDT va deschide in 2007, tot in Bucuresti, un dealership comun Ford si Mazda pe o suprafata totala de peste 10.000 mp.

"Automobilele Mazda, construite in spiritul elegantei sportive, au castigat foarte multe premii internationale si ocupa an de an locuri fruntase in cifrele de vanzari la nivel mondial. De curand, la inceputul lui 2006, revista germana AutoBild (revista auto cu cel mai mare tiraj din Europa) a clasat Mazda pe primul loc (din 24 cele mai importante marci auto) din punct de vedere al calitatii si al satisfactiei clientilor in topul pe care il realizeaza annual", au subliniat oficialii Speed Promotion.

"BDT considera ca este momentul ca Mazda sa ocupe locul pe care il merita si in Romania. Clientii au inceput sa isi formeze gusturile, iar targetul pe care il vizeaza - persoane sofisticate, care vor sa se diferentieze de ceilalti prin imbracaminte, stil de viata etc. - au nevoie sa isi exprime aceasta atitudine si prin masina pe care o conduc. BDT propune un sistem de Buy Back unic in Romania - orice autoturism, indiferent de marca sau an de fabricatie, poate fi preluat de echipa BDT, constituind astfel avansul pentru o masina Mazda noua", au mai spus reprezentantii Mazda.

Smart Financial

www.directnews.ro - Topul stirilor zilei

Ads