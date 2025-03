Google schimbă regulile shopping-ului online: noua funcție AI îți permite să „probezi” haine și machiaj virtual

Google duce cumpărăturile online la un nou nivel, integrând funcții avansate de inteligență artificială, care îți permit să testezi virtual machiajul și să vezi cum îți vin anumite haine înainte de a le cumpăra. Prima noutate anunțată este opțiunea de încercare a machiajului în realitate augmentată, care oferă posibilitatea de a vedea cum arăți cu diverse produse cosmetice, direct din căutările de pe mobil.

Cum funcționează „Try it on” de la Google

Funcția este simplă: atunci când cauți pe telefon un anumit stil de make-up, fie inspirat de o celebritate, fie după termeni generali precum „machiaj natural” sau „soft glam”, Google îți va sugera produse asociate acelui look. Cu o simplă apăsare pe butonul „See the looks on you” și apoi „Try it on”, vei putea vedea în timp real cum arată pe tine genele false, blush-ul, rujul sau alte produse de machiaj.

Pe lângă această funcție, Google extinde și căutarea generativă cu AI pentru produse vestimentare, ceea ce înseamnă că, dacă ai în minte un anumit model de haină, AI-ul îți poate genera un prototip virtual, iar apoi îți va sugera variante reale care sunt disponibile pentru achiziție. Aceasta este una dintre cele mai ambițioase încercări de a revoluționa modul în care utilizatorii descoperă și cumpără haine online.

Totodată, Google își îmbunătățește și sistemul de vizualizare a hainelor pe diferite tipuri de corpuri, permițând utilizatorilor să vadă cum arată articolele vestimentare pe siluete variate.

