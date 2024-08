Google Play Store va permite actualizarea aplicațiilor descărcate din surse terțe. Cum funcționează sistemul

Utilizatorii de Android ar putea beneficia în curând de o nouă funcționalitate a Google Play Store, care va simplifica actualizarea aplicațiilor descărcate din surse terțe.

Potrivit informațiilor obținute de Android Authority, în versiunea 42.0.18 a Google Play Store a fost descoperită opțiunea „Update from Play” pentru aplicațiile instalate manual sau din alte magazine de aplicații. Această funcție va permite actualizarea directă din Play Store, chiar dacă aplicația nu a fost descărcată inițial de acolo.

Descoperirea funcției „Update from Play”

Funcția „Update from Play” a fost descoperită printr-un proces de APK Teardown, prin care fișierul APK (Android Package Kit) al aplicației Google Play Store este analizat și decompilat pentru a dezvălui caracteristici și funcționalități viitoare care nu sunt încă activate în versiunea publică a aplicației. Analiza APK-ului noii versiuni a Google Play Store sugerează că utilizatorii vor primi o notificare pe lista de aplicații, indicând dacă o aplicație nu a fost descărcată din Play Store. În plus, un nou buton „Update from Play” va permite schimbarea sursei de actualizare a aplicației la magazinul Play.

Beneficii pentru utilizatori

Această nouă funcționalitate va fi deosebit de utilă pentru utilizatorii care preferă să instaleze aplicații manual sau din alte surse, cum ar fi APKPure. În prezent, actualizarea acestor aplicații necesită descărcarea manuală a noilor versiuni sau actualizarea din magazinul original. Cu noua opțiune „Update from Play”, utilizatorii vor putea să gestioneze actualizările mult mai ușor, direct din Google Play Store.

Introducerea funcției „Update from Play” ar putea genera reacții mixte. Utilizatorii care evită intenționat Google Play Store pentru a descărca aplicații din alte surse ar putea să nu fie interesați să folosească această opțiune pentru actualizări. Motivele lor includ accesul la aplicații indisponibile în regiunea lor, utilizarea de versiuni modificate sau preocupările legate de confidențialitate.

În plus, funcția ar putea crea confuzie dacă atât Google Play Store, cât și magazinul terț oferă actualizări simultan. Utilizatorii ar putea să nu știe care sursă de actualizare să prioritizeze.

Pentru Google, această funcționalitate reprezintă o încercare de a recâștiga utilizatorii care au ales să utilizeze surse terțe pentru descărcarea aplicațiilor. Prin oferirea unei modalități mai simple de gestionare a actualizărilor, Google speră să încurajeze utilizatorii să revină la Play Store pentru actualizările aplicațiilor lor. Succesul acestei funcționalități va depinde de modul în care utilizatorii percep magazinul Play ca un partener de încredere pentru gestionarea aplicațiilor lor.

