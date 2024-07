Google Maps pregătește o funcție care nu va fi neapărat pe placul șoferilor FOTO

Anthony Higman, utilizator Google Maps, a postat pe X despre o reclamă pop-up nouă în aplicația de navigație, observată în timp ce conducea lângă Atlantic City, New Jersey.

„Uitați-vă la acest nou format de reclamă în aplicația Google Maps,” a scris Higman. „Am setat destinația spre malul mării și, când am trecut pe lângă această benzinărie, a apărut o reclamă Royal Farms cu 'Add Stop.'”

Testarea reclamelor Pop-Up în Google Maps?

Se pare că Google Maps testează o nouă funcție care, fără a fi solicitată, lansează o reclamă pop-up sponsorizată pentru o afacere din apropiere, cu butoanele „Cancel” și „Add Stop.”

9to5Google a numit acest format „agresiv,” menționând că Google a folosit deja acest tip de reclame pentru aplicația sa Waze. Desigur, Google Maps nu este străin de conținut sponsorizat. De exemplu, Neowin a raportat că Google evidențiază afaceri sponsorizate pe hărți și în rezultatele căutării, în special când oamenii caută locații adiacente (ex: „pizzerii în apropiere”).

Thanks Ginny! Yeah I was just reading the help page on promoted pins. Although I did not tap anything, this ad just popped up as I was driving and following directions to my destination. It did disappear after 45 seconds to a minute. Full screenshot below. pic.twitter.com/Bz5Jix9P2x— Anthony Higman (@AnthonyHigman) July 8, 2024

Potrivit AndroidPolice, această reclamă „intruzivă” ar putea fi bazată pe un memo recent trimis de Google advertiserilor, care spune, printre altele, „Lansăm reclame pe Google Maps pentru a ajuta advertiserii ca tine să obțină mai multe lead-uri. Lansarea actuală este limitată la versiunea iOS a aplicației mobile Google Maps.”

Declarația Google

Când Mashable a contactat Google pentru comentarii, un purtător de cuvânt a spus:

„Pinii promovați în navigație nu sunt o noutate - le permit oamenilor să vadă reclame relevante pentru afaceri precum benzinării, restaurante și magazine de-a lungul rutei lor. Pentru a evita distragerea atenției șoferilor, aceste reclame nu apar brusc, se extind doar dacă sunt atinse și dispar rapid după scurt timp.”

