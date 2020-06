De la corporatie la propria agentie de performance marketing #Interviu Madalina Stanescu, Optimized

Madalina Stanescu are peste 12 ani experienta in domeniul ecommerce si paid advertising si si-a inceput cariera lucrand pentru mai multe companii multinationale, printre care si Google Romania.La varsta de 24 de ani, Madalina a ales calea antreprenoriatului si a co-fondat un magazin online cu jucarii si produse pentru copii, 3Pitici , care i-a adus o experienta profesionala valoroasa. 3Pitici este acum printre principalele magazine online din segmentul jucarii si articole pentru cei mici.In prezent, ofera consultanta in Growth Marketing pentru Google EMEA si in egala masura conduce, agentie de performance marketing, singura din Romania specializata in campanii PPC (Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, Bing Ads etc) pentru e-commerce.Madalina si-a propus sa aduca rezultate pentru companiile si magazinele online care isi doresc sa se dezvolte, concentrandu-se in special pe PPC marketing, dar si pe consultanta pentru afacerile care deja au o echipa de marketing, dar au nevoie de o reimprospatare a abordarii in strategia de promovare platita.Lucrez in marketing online de peste 12 ani si imi fac meseria cu multa pasiune si curiozitate.In paralel, am avut si un business e-commerce pe care l-am dezvoltat cu ajutorul instrumentelor de promovare online, luand astfel contact cu platformele Google. Pentru ca am vazut impactul acestora pe propria afacere, mi-am dorit mult sa pot ajuta la dezvoltarea mediului antreprenorial din Romania.Astfel, am ajuns sa colaborez cu aceasta companie, iar acum sa fiu printre putinii traineri certificati, sustinand periodic cursuri si workshop-uri studentilor si antreprenorilor.Colaborarea mea cu Google, pot spune ca este una dintre cele mai frumoase experiente profesionale. Am dobandit nu numai o experienta valoroasa, cat si prieteni extraordinari. Intr-adevar, mediul de lucru acolo este unul extraordinar.Cand am fondat compania Optimized aveam deja o experienta semnificativa, atat in digital marketing, cat si ca antreprenor e-commerce.In timp, m-am lovit de toate dificultatile ce tin de dezvoltarea unui magazin online si am acumulat multa experienta in ceea ce priveste gestionarea campaniilor de publicitate.Astfel, Optimized a venit ca un raspuns natural al acestor doua expertize.Legat de criza generata de pandemia cu COVID-19, noi inca din luna februarie am inceput sa analizam situatia din China.Astfel, intr-o oarecare masura, ne asteptam ca si piata locala sa fie afectata si, prin urmare, am luat masuri pentru a asigura performanta si profitabilitatea conturilor pentru care lucram.Avand in vedere ca ne ocupam exclusiv de segmentul e-commerce si de verticale de business care, din fericire, au inregistrat cresteri in aceasta perioada, criza COVID-19 nu a avut un impact negativ asupra operatiunilor noastre.Mai mult decat atat, in aceasta perioada am extins portofoliul cu noi magazine online.In noua realitate COVID-19, cand mediul offline s-a mutat aproape cu totul in mediul online, oamenii au acordat mai mult timp browsingului, ceea ce a atras un numar mai mare de afisari. Cand vrem sa aflam daca oamenii sunt interesati de reclama noastra ne raportam la CTR (rata de click).Au fost segmente de industrie care au inregistrat cresteri ale ratelor de click si ale conversiei cu peste 50% (Food, IT&C, Home & Deco), dar si industrii unde costurile de promovare (in termenii PPC vorbim despre costul per click - CPC) au scazut drastic din cauza scaderii interesului (Fashion, Auto&Moto, Travel etc).O solutie pentru companiile si magazinele online care doresc sa se dezvolte este investitia in infrastructura e-commerce, cum ar fi dezvoltari si automatizari in platforme pentru a gestiona fluxuri ridicate de comenzi. De asemenea, este necesara si investitia in canalele online de promovare si comunicare activa.In Romania, piata e-commerce este intr-o continua crestere. O crestere cu peste 20% in anul 2019, fata de anul anterior.Daca trendurile de pana acum vor continua, mai ales dupa contextul COVID-19, unde lucratul de acasa si distantarea sociala au pus o presiune pe digitalizare, ma astept sa vedem si in continuare o crestere a mediului digital si e-commerce.Conform studiului DESI (Digital Economy and Society Index), pe 1 februarie, Romania se afla pe penultimul loc in Europa in ceea ce priveste digitalizarea. Fata de anul trecut, am avansat un loc.In opinia mea, digitalizarea Romaniei are la baza digitalizarea administratiei publice.Este esential sa renuntam la hartie in institutiile publice, este indicat sa se adopte solutii tehnice printr-un proces centralizat si eventual, aplicarea sanctiunilor cand ceea ce se achizitioneaza nu raspunde parametrilor optimi de functionare.