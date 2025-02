Google are probleme si in SUA. Bonificatiile angajatilor, motiv de ancheta federala

De o parte si alta a Atlanticului, gigantul IT Google se confrunta cu o serie de anchete deschise de autoritati impotriva practicilor companiei.

Daca in UE compania cu sediul in Mountain View infrunta diverse acuzatrii de incalcare a legislatiei antimonopol si eludare a sistemului de taxare din diferite tari, in Statele Unite, Departamentul fderal al Muncii anchetezea o posibila incalcare a legislatiei in ceea ce priveste compensatiile financiare acordate angajatilor, informeaza CNN Money.

Conform legislatiei americane, companiile care detin contracte cu guvernul federal sunt obligate sa asigure un nivel egal si echitabil de salarizare si bonificatii pentru angajati, anchetatorii banuind ca acest lucru nu s-a intamplat in cadrul gigantului IT.

Mai mult, firma a refuzat sa puna la dispozitia autoritatilor federale numele persoanelor care au beneficiat de substantiale bonusuri financiare si compensatii in urma proiectelor derulate de firma pentru guvernul american.

Pentru moment, ancheta pare sa se deruleze sub forma unui audit de rutina pe activitatile pe care firmele de sub umbrela Alphabet-Google le deruleaza pentru guvern.

Printre acestea se numara asigurarea serviciilor de stocare in cloud a datelor preluate de la diverse agentii federale, dar si proiecte mai importate de Aparare derulate in cadrul programului DARPA de catre subsidiarele din domeniul roboticii detinute de companie.

Ads

Refuzul Google de a face publice numele persoanelor care si-au vazut conturile pline in urma prestarii serviciilor pentru guvern a inceput sa ii irite pe anchetatori, acestia solicitand un ordin judecatoresc prin care sa li se permita rezilierea contractelor incheiate de companie cu guvernul federal, in cazul in care lipsa de comunicare va continua.

"In ciuda multiplelor oportunitati oferite de a prezenta aceste informatii, Google a refuzat sa se conformeze solicitarilor noastre. Am deschis aceasta actiune in instanta pentru a obtine datele necesare incheierii evaluarii noastre", a explicat Thomas M Dowd, seful directiei de audit pentru contractorii federali din cadrul Departamentului Muncii de la Washington.

Gigantul IT a replicat imediat printr-un comunicat de presa in care specifica faptul ca solicitarea autroritatilor ar incalca drepturile de confidentialitate ale angajatilor sai.

Ads