Continutul video optimizat SEO, o noua tendinta in marketingul online?

Altfel spus, cuvintele "care vand" reprezinta sufletul comertului / al promovarii in cazul oricarui brand. Acest aspect este valabil indiferent ca ne referim la mediul online sau la formele clasice de publicitate (radio, TV, campanii de brand awareness desfasurate stradal, materiale tipizate distribuite outdoor sau indoor etc.).Puterea cuvantului este, in principal, cea care converteste potentialii clienti, transformandu-i in clienti efectivi si, eventual, fidelizandu-i. Un slogan cu rezonanta sau titlul atractiv al unei oferte poate capta atentia publicului tinta instantaneu.Dar, pe langa textele de marketing, imaginile (statice sau dinamice) sunt si ele un element central al strategiei de promovare. O fotografie aleasa in mod inspirat, un material video relevant sau o melodie potrivita poate completa cu succes un text reusit, in functie de specificul campaniei.In marketingul online, astfel de elemente sunt cunoscute sub denumirea de rich media. Conceptul desemneaza totalitatea elementelor multimedia care pot imbunatati promovarea pe Internet. Dintre acestea, video marketingul se pare ca este "pe val" la ora actuala mai mult ca oricand. In ultima vreme, "febra" TikTok-urilor sau a story-urilor de pe retelele de socializare precum Instagram si Facebook , printre altele, contribuie tot mai mult la setarea unui nou trend inclusiv in SEO Conform unui studiu de actualitate, peste 60% dintre business-urile mici si medii, in special cele care activeaza exclusiv in mediul online, au constientizat faptul ca video marketingul a devenit o forma de comunicare foarte populara in randul internautilor si deosebit de eficienta, necesara pentru a face fata competitiei acerbe. Drept urmare, primele previziuni si update-uri SEO in aceasta directie nu au intarziat sa apara!Spre exemplu, Google deja a introdus optiunea afisarii de preview-uri video odata cu rezultatele cautarilor efectuate pe device-urile Android. Deci, in urma unei cautari, in partea de sus a SERP (Search Engine Results Page) vor aparea scurte video-uri relevante, atragand astfel atentia utilizatorului. Desigur, acest lucru nu reprezinta, cel putin deocamdata, un "nou mod" de a face SEO, dar niciodata nu se stie ce va aduce viitorul, ne "avertizeaza" specialistii iAgency.ro.De fapt, se estimeaza ca, pana la sfarsitul anului, pe Internet vor rula in jur de 1 milion de minute de video-uri la fiecare secunda, iar formatul respectiv va genera peste 80% din trafic. Asadar, nu este exclus ca expertii in domeniu sa inceapa sa acorde o atentie tot mai sporita, pe langa continutul text si imaginile de prezentare, inclusiv video content-ului. Acest lucru se va infaptui, cel mai probabil, prin colaborarea cu o agentie video marketing sau prin servicii in-house.In concluzie, putem spune ca SEO este in continuare o tehnica de marketing online foarte eficienta, aflandu-se intr-un permanent proces de dezvoltare si extindere. Iar tendinte care sa contribuie la dezvoltarea domeniului exista si vor continua sa existe. Ramane de vazut doar care dintre acestea vor deveni cu adevarat un TREND in sine, implementat strategic la scara larga.