Google Drive va începe să trimită newslettere care rezumă informații despre fișierele utilizatorilor. Email-urile vor fi trimise utilizatorilor care nu s-au conectat la contul lor de stocare cloud în ultima săptămână și au folosit opțiunea Share pentru a trimite fișiere.

Scopul acestei măsuri nu este clar, dar este posibil ca Google să încerce să reducă rata de „abandon” a fișierelor stocate pe serverele sale și să ofere informații utile posesorilor de conturi. Totuși, această nouă funcționalitate ar putea să nu fie apreciată de toți utilizatorii.

Beneficiile și problemele Google Drive

Pentru cei care caută un serviciu de stocare cloud accesibil și sigur, Google Drive oferă o soluție competitivă. Deși au existat recent probleme cu fișiere rătăcite sau pierdute, Drive rămâne una dintre cele mai versatile soluții de pe piață. Integrarea cu alte servicii Google face acest serviciu aproape imposibil de evitat.

Utilizatorii pot înregistra oricând un cont Google Drive, beneficiind de 15GB de stocare gratuită pentru a depozita diverse fișiere. De asemenea, Google Drive este foarte convenabil pentru partajarea fișierelor, fie că este vorba de poze din vacanță sau documente pentru un mic business.

Funcționalitatea newsletterului

Noul newsletter va oferi utilizatorilor o modalitate de a vedea cum „performează” fișierele lor partajate. De exemplu, vei putea vedea dacă un link privat trimis unui contact de afaceri a fost vizionat sau dacă fișierul respectiv a fost descărcat.

Dezactivarea newsletterelor

Pentru cei care nu doresc să primească aceste mesaje săptămânale, există opțiunea de a dezactiva newsletterele Google Drive. Tot ce trebuie să faci este să accesezi aplicația Google Drive, să navighezi la meniul Settings – Notifications și să debifezi opțiunea „Get summaries about recent files shared with you via the Drive digest”.

Această nouă funcționalitate a Google Drive poate fi utilă pentru utilizatori, oferindu-le o imagine de ansamblu asupra activității fișierelor lor partajate.

