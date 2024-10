Google Photos se pregătește să îți transforme amintirile: funcția Timeline promite o experiență complet nouă

Utilizatorii Google Photos primesc o schimbare importantă: funcția „Memories” se extinde și primește o nouă abordare prin introducerea funcției „Timeline”. Aceasta va organiza amintirile într-un mod cronologic, oferindu-le utilizatorilor o nouă perspectivă asupra evenimentelor imortalizate de-a lungul timpului.

Ce este nou în Timeline și cum schimbă experiența Google Photos?

Noua funcție Timeline va permite utilizatorilor să adauge fotografii și momente semnificative direct în linia temporală, asemănător cu rețelele de socializare. Aceasta va deveni accesibilă celor din cercul tău de familie sau prieteni, permițându-le să vadă amintirile tale importante. În același timp, opțiunea „Memories” nu dispare complet, ci se mută într-o secțiune separată denumită „Collections”, păstrând colajele automat generate într-un loc mai organizat.

Funcția Timeline a fost deja identificată în versiunea 7.4 a aplicației Google Photos, deși este încă inactivă. Butoanele „Add to your Timeline” și „Go to your Timeline” sugerează că lansarea acestei funcții este aproape, oferind un mod nou și mai personalizat de a rememora evenimentele importante.

Detectarea pozelor editate cu ajutorul AI și alte noutăți

Pe lângă introducerea Timeline, Google Photos pregătește și alte îmbunătățiri care vizează gestionarea și editarea fotografiilor. Una dintre cele mai așteptate funcții este capacitatea de a identifica fotografiile modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Acest lucru va permite utilizatorilor să afle dacă o imagine a fost retușată sau dacă anumite persoane au fost eliminate din cadre folosind AI.

Ads

Totodată, Google îmbunătățește playerul video din aplicația Android, facilitând vizionarea clipurilor încărcate pe Google Photos. Aceste funcții vor face mai ușoară organizarea și ajustarea fotografiilor și videoclipurilor, inclusiv prin etichetarea automată a acestora pe baza locațiilor și persoanelor din imagini.

...citeste mai departe despre "Google Photos se pregătește să îți transforme amintirile: funcția Timeline promite o experiență complet nouă" pe Ziare.com

Ads