Explozie pe bursa din SUA: Google reușește o performanță uluitoare, ajutată de o decizie a Justiției americane. Doar 3 companii au mai reușit așa ceva

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 17:38
Explozie pe bursa din SUA: Google reușește o performanță uluitoare, ajutată de o decizie a Justiției americane. Doar 3 companii au mai reușit așa ceva
Acțiunile Alphabet, compania mamă a Google, au urcat cu peste 4% luni, propulsând gigantul tehnologic în clubul exclusivist al companiilor cu o valoare de piață de 3 trilioane de dolari. Doar Nvidia, Microsoft și Apple mai depășesc acest prag, transmite CNBC.

Creșterea spectaculoasă a venit după o decizie favorabilă într-un proces antitrust: un judecător a respins cele mai dure sancțiuni cerute de Departamentul de Justiție al SUA, inclusiv ideea ca Google să fie obligat să vândă browserul Chrome.

Verdictul a fost primit ca o victorie majoră de investitori, trimițând acțiunile la maxime istorice. Președintele Donald Trump a salutat decizia, spunând că este ”o zi foarte bună”.

Capitalizarea record vine la 20 de ani după listarea Google la bursă și la peste un deceniu de la transformarea sa în grupul Alphabet. De la începutul anului, acțiunile companiei au urcat cu peste 30%, dublu față de avansul Nasdaq.

Conducerea lui Sundar Pichai, CEO din 2019, este testată de competiția tot mai intensă în domeniul inteligenței artificiale și de presiunile regulatorii din SUA și Europa. Rivali precum OpenAI și Perplexity au forțat Alphabet să accelereze dezvoltarea propriilor modele, mizând pe Gemini, suita de produse AI cu care speră să-și mențină poziția dominantă.

