Google îmbunătățește interfața Google Maps pentru o experiență mai simplificată

Google aduce îmbunătățiri semnificative interfeței Google Maps, mutând elementele mai puțin utilizate și redenumind unele butoane pentru a oferi un design mai modern și ușor de utilizat. Noua interfață este deja disponibilă în versiunea actualizată a aplicației pentru Android.

Noua interfață Google Maps poate fi recunoscută prin bara de jos mai simplificată, care acum include doar trei butoane principale: Explore, You și Contribute. Butonul You înlocuiește vechiul buton Saved, iar tab-ul acestuia nu mai conține bara de căutare în partea de sus. Notificările și mesajele de Business pot fi accesate acum din colțul din dreapta sus al ecranului. De asemenea, secțiunea Go din versiunea anterioară a fost redenumită Saved Trips și se găsește acum în tab-ul You.

Google își asigură utilizatorii că, deși interfața modernizată poate părea mai simplă, toate funcțiile existente anterior sunt încă disponibile, doar că unele au fost mutate. În ciuda acestor schimbări, interfața Google Maps nu a trecut încă la stilul Material You, ceea ce sugerează că mai sunt așteptate alte modificări în viitorul apropiat.

Actualizările ar putea genera confuzie în rândul utilizatorilor obișnuiți cu versiunea anterioară, însă rămâne de văzut cât de bine va fi primită noua interfață, care a fost testată inițial la scară redusă începând cu luna martie și este acum disponibilă la nivel global.

Alte îmbunătățiri recente ale Google Maps

Aceasta nu este singura actualizare recentă adusă Google Maps. La începutul acestei luni, Google a anunțat că aplicația va începe să afișeze rute alternative mai rapide, care includ transportul în comun sau mersul pe jos. Prin această funcționalitate, Google speră să încurajeze utilizatorii dependenți de mașină să ia în considerare opțiuni de transport mai sustenabile.

De asemenea, s-a observat că Waze începe să piardă teren în fața Google Maps, cel puțin în Statele Unite, unde șoferii preferă tot mai mult serviciul de navigare oferit de Google, ca alternativă la Apple Maps pe iOS.

