Google Chrome lansează o funcție extrem de utilă, disponibilă pentru utilizatorii de Android

Echipa Google Chrome pentru Android a anunțat lansarea unei noi funcții de text to speech, intitulată "Listen to this page". Această funcționalitate a fost dezvoltată pentru a oferi o experiență de utilizare mai convenabilă, permițând utilizatorilor să asculte conținutul paginilor web în diverse situații, cum ar fi în timpul condusului.

Conform 9To5Google, noua funcție este disponibilă pe majoritatea paginilor web care conțin text. După ce site-ul se încarcă, opțiunea „Listen to this page” apare în partea de sus a aplicației Chrome pentru Android. Utilizatorii pot accesa această funcție apăsând pe cele trei puncte din colțul de sus al ecranului, unde vor găsi opțiunea lângă „Traduceți” și „Adăugați la ecranul de pornire”.

Activarea funcției "Listen to this page" determină apariția unui miniplayer în partea de jos a paginii. Acest miniplayer include un indicator de progres, butoane de redare/pauză și închidere, precum și numele paginii și site-ului.

Controalele și opțiunile funcției

Pentru a accesa controalele complete ale player-ului, utilizatorii trebuie doar să apese pe miniplayer. Aici vor găsi opțiuni pentru ajustarea vitezei de redare, derulare înainte sau înapoi cu 10 secunde și setările pentru funcțiile „Highlight text” și „Autoscroll”. De asemenea, utilizatorii pot selecta diferite voci, în funcție de preferințele lor.

Bara de control rămâne andocată chiar și atunci când utilizatorii deschid alte file, iar redarea continuă dacă dispozitivul este blocat și Chrome este încă deschis. Totuși, închiderea browserului sau revenirea la ecranul de pornire va întrerupe dictarea textului.

Noua funcție este deosebit de utilă pentru persoanele care au nevoie să îndeplinească mai multe sarcini simultan sau care nu pot folosi telefonul în mod direct, cum ar fi în timpul condusului. "Listen to this page" oferă o modalitate eficientă de a rămâne informat și conectat la conținutul dorit, fără a fi necesar să privești ecranul dispozitivului.

