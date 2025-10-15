Guvernul pregătește varianta românească a programului "Golden Visa" pentru cetățenii din afară UE. Ce sumă trebuie să investească aceștia în țara noastră

Pentru un pasaport românesc străinii trebuie să investeasă 400.000 de euro FOTO pasapoarte.mai.gov.ro/

Guvernul pregătește lansarea unui program de tip "Golden Visa", care ar permite cetățenilor din afara Uniunii Europene să obțină drept de ședere temporară în România în schimbul unei investiții minimă de 400.000 de euro.

Proiectul, inspirat de modele similare din alte țări, oferă investitorilor străini posibilitatea de a solicita cetățenia română după cinci ani, cu condiția menținerii investiției, și implică verificări stricte din partea instituțiilor de securitate ale statului, arată profit.ro.

Proiectul prevede doar o viză de rezidență, care dă însă posibilitatea de a solicita cetățenia română după 5 ani.

În ce trebuie să investească străini pentru Golden Visa

Investițiile eligibile pentru Golden Visa sunt: achiziția de titluri de stat românești (minim 400.000 euro) cu scadență de cel puțin 5 ani; achiziția de proprietăți imobiliare în valoare de minimum 400.000 euro, menținute cel puțin 5 ani; investiții în fonduri de investiții autorizate de ASF în cuantum de minimum 400.000 euro; achiziția de acțiuni la companii românești listate la bursă în valoare de minimum 400.000 euro.

Aplicanții trebuie să dovedească legalitatea fondurilor, să nu figureze pe liste de sancțiuni și să nu reprezinte risc de securitate. Programul prevede consultarea obligatorie a Serviciului Român de Informații (SRI), Serviciului de Informații Externe (SIE), Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și altor instituții relevante înainte de emiterea permiselor.

Drepturile conferite investitorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute pot beneficia de: a) drept de ședere temporară în România, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de reînnoire; b) includerea membrilor de familie în același permis de ședere, la cererea investitorului; c) acces la rezidență permanentă după 5 ani și posibilitatea de a solicita cetățenia română, în condițiile Legii cetățeniei române nr. 21/1991. Permisul de ședere acordat prin Programul Golden Visa nu impune o durată minimă de ședere efectivă anuală în România, însă menținerea investiției este obligatorie pe toată perioada valabilității permisului.

Ads

...citeste mai departe despre "Guvernul pregătește varianta românească a programului "Golden Visa" pentru cetățenii din afară UE. Ce sumă trebuie să investească aceștia în țara noastră" pe Ziare.com

Ads