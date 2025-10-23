Plată electronică pentru trecerile pe podul de la Giurgiu. Urmează să fie amenajate două artere dedicate

Podul Giurgiu-Ruse FOTO Facebook/Poliția de Frontieră

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat câștigătorul licitației pentru implementarea unei soluţii de plată electronică la trecerea podului Prieteniei, Giurgiu–Ruse, potrivit anunţului făcut joi de directorul instituţiei. Firma selectată, ALTIMATE S.A., va avea la dispoziţie 844.500 lei (fără TVA) şi şase luni pentru a monta sistemul, contractul fiind finanţat din veniturile proprii ale CNAIR.

„Am desemnat astăzi câştigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a pe sensu dinspre România a podului Giurgiu – Ruse. După semnarea contractului, câştigătorul licitaţiei (ALTIMATE S.A) va avea la dispoziţie 844.500 lei (fără TVA) și 6 luni pentru a implementa noul sistem”, a transmis Cristian Pistol. Contractul poate fi semnat în termen de zece zile, dacă nu vor fi depuse contestaţii.

Pe malul românesc urmează să fie amenajate două artere dedicate, echipate cu bariere de mare viteză şi cu dispozitive de recunoaştere a numerelor de înmatriculare astfel încât accesul să fie permis instant pentru vehiculele care au plătit online în prealabil. „Dorim astfel să limităm intervenţia factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme si redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă. Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuaţi timpii de aşteptare din PTF Giurgiu și va crește gradul de siguranță a circulației vehiculelor prin acest Punct de Trecere a Frontierei (PTF)”, a mai explicat Pistol.

Tariful de trecere practicat în prezent pe podul peste Dunăre provine din Protocolul bilateral România–Bulgaria din 1991; în continuare, în lipsa unui nou acord, vehiculele trebuie să oprească la ghişee pentru verificarea plăţii, în pofida eliminării formalităţilor vamale odată cu intrarea României în spaţiul Schengen la 1 ianuarie. În prezent, pe partea română şoferii plătesc 15 lei (circa 3 euro) pentru autoturisme şi 180 de lei (aprox. 37 euro) pentru camioane; pe partea bulgară tarifele sunt de 2 euro pentru autoturisme şi tot 37 euro pentru TIR-uri, iar plata se face în majoritate la ghişeu, cu card sau cash.

CNAIR a comunicat că, în 2023, veniturile din taxa de trecere au însumat 83.925.840,65 lei (fără TVA), ceea ce reprezintă 4,26% din venitul propriu anual al companiei. Instituţia a estimat anterior suma anuală colectată la aproape 17 milioane de euro. Eliminarea totală a tarifului de trecere ar necesita în opinia CNAIR un nou protocol bilateral cu Bulgaria, discuţii care, până acum, nu au fost purtate.

Proiectul se anunţă ţintit spre reducerea cozilor şi a timpilor de aşteptare pe pod: pe lângă benzile dedicate, sistemul va permite verificarea automată a plăţii şi fără intervenţia operatorilor, iar personalul eliberat din activitatea de încasare ar urma redistribuit la punctele de control pentru camioane. CNAIR a precizat de asemenea că lucrează pentru implementarea unei soluţii online de plată şi recunoaştere automată a vehiculelor până în sezonul estival.

Măsura urmează unui demers iniţiat încă din iarna trecută, iar oficialii CNAIR afirmă că noul sistem va spori „gradul de siguranţă a circulaţiei vehiculelor prin acest Punct de Trecere a Frontierei (PTF)”. Rămâne de văzut dacă implementarea va decurge conform calendarului, în contextul în care semnarea efectivă a contractului poate fi amânată doar în cazul unor contestaţii la licitaţie.

