Un gigant auto oferă până la 500.000 de euro angajaților care pleacă voluntar. Câți au acceptat oferta până acum

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:26
123 citiri
Mercedes-Benz AG reduce numărul angajaților prin compensații generoase FOTO /Grupul Mercedes-Benz

Gigantul auto Mercedes-Benz AG vrea să reducă numărul angajaților printr-o metodă mai puțin obișnuită: plăți compensatorii de până la 500.000 de euro. Dintre angajații Mercedes din Germania care nu pot fi concediați până în 2034, peste 4.000 au acceptat deja plecarea voluntară, scrie presa germană.

Peste 40.000 de angajați Mercedes-Benz au primit din partea companiei oferta de plecare voluntară, recompensată cu sume de până la 500.000 de euro în unele cazuri.

Prin programul „Next Level Performance”, Mercedes vrea să reducă costurile cu 5 miliarde de euro până în 2027, însă nu vrea să reducă numărul angajaților implicați direct în producția auto, scrie handelsblatt.com.

Compania cu sediul în Stuttgart vizează în principal posturile administrative, din IT și altele. Reducerea costurilor cu personalul ar ajuta compania să se orienteze mai rapid către obiectivul emisii zero.

Plățile compensatorii care pot ajunge până la 500.000 de euro pentru un angajat cu vârsta de 55 de ani, cu 30 de ani de experiență și un salariu de 9.000 de euro pe lună.

Angajații din Germania ai Mercedes-Benz sunt protejați prin contractul colectiv de muncă de concedieri până în 2034.

