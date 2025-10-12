Germania utilizează banii din fondul de infrastructură pentru cheltuieli curente, inclusiv pensii

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 17:29
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz FOTO /Hepta

Germania folosește o parte din banii din fondul de infrastructură propus de cancelarul Friedrich Merz pentru cheltuieli curente care includ pensii și reducerea TVA-ului în domeniul HoReCa. Analizele asupra bugetului Germaniei pe 2025, realizate atât de institute economice, cât și de opoziție, arată că banii din fondul pentru infrastructură, revitalizarea economiei și întărirea armatei au fost folosiți de Guvern și pentru alte scopuri.

Crearea unui fond uriaș de infrastructură în afara bugetului a fost prezentată de cancelarul Friedrich Merz drept un mecanism prin care se deblochează sute de miliarde de euro pentru revitalizarea economiei și întărirea capacității de apărare a Germaniei.

Transferul de fonduri nu face decât să ofere guvernului mai mult spațiu pentru cheltuieli curente, acuză opoziția, iar cifrele au fost confirmate și de o analiză Reuters.

Printre destinațiile fondurilor se numără extinderea pensiilor pentru femeile care au întrerupt cariera pentru copii sau reducerea TVA în sectorul HoReCa.

10% din bugetul anual al Germaniei ar trebui să fie alocate investițiilor pe termen lung, iar fondul de infrastructură are rolul de a suplini aceste cheltuieli necesare.

Executivul condus de Merz ar scădea însă cheltuielile din bugetul federal, bazându-se pe fondul special. Cel mai relevant exemplu include alocarea din fondul de infrastructură a 2,5 miliarde de euro pentru renovarea podurilor de pe autostrăzi. În același timp, cheltuielile pentru drumuri principale federale din bugetul de bază scad cu 1,7 miliarde față de 2024.

„Guvernul își risipește credibilitatea prin această abordare”, a avertizat Tobias Hentze, expert bugetar la Institutul Economic German (IW), citat de aceeași sursă.

