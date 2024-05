Soros, catre liderii europeni: UE s-a rupt. Trebuie reconstruita de la zero

Socul transmis de referendumul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana este cu atat mai mare cu cat britanicii au beneficiat mereu de cea mai avantajoasa relatie cu UE dintre toate statele membre si asta fara sa renunte macar la moneda proprie, in favoarea euro.

Cu toate acestea, nimic nu i-a oprit pe insulari sa opteze pentru despartirea de Uniune, remarca miliardarul George Soros, intr-un comentariu publicat in Project Syndicate.

In opinia sa, temele crizei refugiatilor si Brexit s-au alimentat una pe cealalta ducand la un deznodamant care marcheaza inceputul disolutiei UE.

Scenariu catastrofal

Lentoarea manifestata de liderii europeni in gestionarea crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu si Africa a generat scene de cosmar, precum cele din tabara de la Calais, permitand partizanilor Brexit-ului sa speculeze aceasta slabiciune a Europei.

Decizia cancelarului Angela Merkel de a permite intrarea masiva a refugiatilor in Germania a alimentat si mai mult starea de nesiguranta a europenilor, iar lipsa controalelor in calea fluxului de migranti a fost in masura sa starneasca panica atat in randul localnicilor si autoritatilor, cat si in cel al refugiatilor indreptatiti sa ceara azil.

Lipsa de actiune a autoritatilor europene a pavat si calea iesirii la rampa a partidelor xenofobe pe intreg teritoriul Uniunii, un bun exemplu fiind cel al gruparii UKIP din Marea Britanie, ai carei exponenti militeaza inclusiv pentru blocarea accesului europenilor pe piata muncii din regat, aminteste investitorul american.

In cele din urma, scenariul catastrofal prezis de o multime de analisti s-a petrecut si, indiferent ca in viitor Marea Britanie va reusi sa evolueze mai bine decat alte state din Europa, pe termen mediu toate prognozele indica o deteriorare a mediului economic si a nivelului de trai al populatiei, comparabila doar cu efectele crizei din 2008.

Miza, Europa unita

Incertitudinea si riscurile politice vor continua sa atarne peste Europa, in contextul in care miza adevarata a referendumului din Marea Britanie nu a fost atat statutul de tara membra a Uniunii, cat chiar viitorul UE.

Valul Brexit a declansat deja miscari similare in Franta, unde liderul Frontului National, Marine Le Pen, nu a ezitat sa se descrie drept "Madame Frexit", dar si in Olanda, "Nexit" fiind un termen adoptat in discurs de catre populistul Geert Wilders.

Este posibil ca nici macar Regatul Unit sa nu supravietuiasca Brexitului, Scotia anuntand ca intentioneaza sa reia procedurile pentru declararea independentei, cu scopul de a-si pastra statutul de membru UE, in vreme ce Irlanda de Nord se gandeste serios, din acelasi motiv, sa ceara unirea cu Irlanda.

Raspunsul Europei la Brexit poate fi o alta capcana in care ar putea pica liderii politici de pe continent, crede Soros.

Din dorinta de a da un exemplu, acestia ar putea pune conditii aspre britanicilor in mentinerea legaturilor, ignorand cu desavarsire faptul ca intre cele doua piete schimburile comerciale se ridica la aproape 50% sau ca stramutarea institutiilor financiare din Londra ar putea afecta decisiv viitorul capitalei Angliei.

Implicatiile pentru Europa sunt insa mult mai mari, in contextul in care tensiunile existente intre statele membre UE nu au de-a face doar cu criza refugiatilor, ci si cu raportul existent intre statele creditoare si debitorii de pe continent.

In Europa, liderii politici sunt nevoiti sa se concentreze acum pe probleme domestice, asa cum se intampla in Germania si Franta, unde alegerile de anul viitor gasesc o clasa politica aflata la putere prinsa pe picior gresit.

Unda de soc a Brexitului a declansat si efecte puternice in Italia, unde deprecierea indicilor bursieri cu 10% anunta vulnerabilitatea sistemului bancar din tara, o criza care ar putea propulsa in fruntea guvernului miscarea nationalista Movimento 5 Stelle, castigatoare deja a primariei din Roma.

Un nou inceput

Niciuna din formatiunile care ameninta sa zgaltaie din temelii peisajul politic european nu vizeaza o reforma in zona euro, iar presiunile venite dinspre Rusia si Turcia accentueaza si mai mult vrajba din interiorul UE.

In acest punct, intreaga Europa va suferi de pe urma pierderii pietei comune si valorilor comune pe care UE trebuia sa le apere.

Uniunea a cedat cu adevarat, nereusind sa satisfaca nevoile si aspiratiile cetatenilor sai, si pare ca se indreapta spre o dezintegrare, care va lasa intregul continent intr-o stare mai jalnica decat inaintea demararii proiectului politic european, crede Soros.

Nu este cazul sa cedam, totusi. Chiar recunoscand faptul ca UE este un proiect gresit din start, sapatamanile care vor urma Brexitului vor aduce laolalta toate fortele care mai cred in valorile si principiile pe care a fost construit blocul comunitar in incercarea de a reconstrui Uniunea.

