Cum să rămâi relevant pe piața muncii după 50 de ani. Sfaturile unui consultat în afaceri: „Dacă la cei tineri se acceptă, la voi nu”

Consultantul în afaceri George Butunoiu face o listă cu lucrurile care i-ar ajuta pe oamenii cu vârsta de peste 50 de ani să continue să fie atractivi pentru piața muncii. Acesta subliniază că este o mare diferență între un angajat de 50+ și un candidat de 50+ si subliniază că aceștia trebuie să facă un efort mult mai mare pentru a rămâne relevanți.

„Pentru cei de 50+ care vreți să rămâneți cât de cât relevanți pe piața muncii, dar și social și pentru familie (sic!), aduceți-vă aminte că trebuie să faceți de două sau de zece ori mai multe eforturi decât cei cu vârste care încep cu 3 sau cu 4. Notați-vă lista asta”, scrie Butunoiu, după care enumeră recomandările pe care le consideră necesare.

Acestea sunt:

- Faceți-vă analizele complete de două ori pe an. La cel mai mic semn de boală, e foarte probabil să înceapă să vi se închidă toate ușile. Și după aceea, gata, se termină!

- Faceți toate eforturile și cheltuielile posibile pentru condiția fizică: sport, mișcare, dați burta jos, terminați definitiv cu dulciurile și alte asemenea.

- Mergeți la cosmetică, dacă e nevoie, la solar, îngrijiți-vă fața, pielea și ce se mai vede, cât de mult puteți.

- Cumpărați-vă haine frumoase și elegante, și business și casual. Dacă la cei tineri se acceptă să arate și să fie îmbrăcați oricum, la voi nu se mai acceptă nicio imperfecțiune. Asta e...

- Stați cu burta pe carte, băgați la cap, învățați în draci lucruri noi și actuale: AI, tehnologie, cultură generală, perfecționați-vă engleza, franceza, și învățați noi limbi străine.

Ads

- Construiți-vă un brand personal, faceți-vă site, blog, social media, scrieți în permanență.

- Faceți networking cât vă țin puterile, de dimineața până seara târziu.

- Obișnuiți-vă și resemnați-vă cu ideea că experiența voastră nu mai valorează mare lucru. Oricum, nici pe departe pe cât vă imaginați voi. În 99% dintre cazuri, aceasta cântărește 10, 20, maximum 30% în decizia de angajare. Restul e profilul personal. Excepțiile sunt puține și irelevante statistic.

Acesta subliniază că persoanele peste 50 de ani trebuie să evite să intre în „spirala/cercul vicios cu lipsă de luciditate și de realism > calcule și planuri greșite > depresie > anxietate”. în caz contrat „gata, s-a rupt filmul și s-a terminat definitiv, în ritm accelerat”.

„Citiți ce scriu eu aici și băgați la cap, nu vă luați după ipocriți și după progresiști, că fie vă păcălesc, fie nu știu ce spun”.

Acesta subliniază că astfel de persoane au și o mare obligație față de familie.

„Nu confundați acceptarea lor necondiționată cu dragostea necondiționată! Nu sunt deloc același lucru, dar chiar deloc! Chiar dacă vă suportă necondiționat (fără bani, fără sănătate, arătând provincial etc.), nu o fac cu bucurie, așa cum vă imaginați voi. O vor face din datorie și le va fi greu”, subliniază Butunoiu.

Ads

Acesta spune că, cel mai probabil, pe cei care au 50+ și sunt mari vedete în companiile lor „i-a prins bătrânețea pe acele posturi, după ani buni de avans carieră în acea companie”.

„Să nu vă imaginați că va fi la fel de simplu și de frumos pentru ei dacă vor vrea sau vor fi nevoiți să-și schimbe jobul. Una e angajat de 50+ și cu totul altceva candidat de 50+...”, încheie acesta solicitând și alte recomandări din partea cititorilor.

...citeste mai departe despre "Cum să rămâi relevant pe piața muncii după 50 de ani. Sfaturile unui consultat în afaceri: „Dacă la cei tineri se acceptă, la voi nu”" pe Ziare.com

Ads