Avertisment pentru Generația Z de la un economist legendar. "Ar putea ajunge mai săraci decât părinții lor"

Un economist legendar spune că Generația Z va trebui să „muncească mult mai mult” pentru a supraviețui erei inteligenței artificiale și ar putea ajunge mai săraci decât părinții lor.

Gary Shilling, cunoscut pentru că a prezis bulele dot-com și imobiliare, a declarat pentru Business Insider că este „probabil o îngrijorare reală” că inteligența artificială va înlocui unii lucrători și îi va lăsa „să vândă hamburgeri la colț”.

Shilling — care și-a părăsit funcția de prim economist-șef al Merrill Lynch pentru a-și înființa propria firmă de consultanță economică și consultanță în investiții, A. Gary Shilling & Co., în 1978 — a spus că tinerii trebuie să se „adapteze la realitățile” lumii moderne.

„Lumea nu ne datorează niciunuia dintre noi un mijloc de trai”, a spus el.

Shilling a spus că tinerii vor trebui să se străduiască să găsească oportunități de învățare și domenii în care pot „adăuga valoare” și își pot spori productivitatea, deoarece asta este ceea ce „contează în cele din urmă” în creșterea nivelului de trai.

„Viața lor va implica probabil multă muncă grea și venituri și putere de cumpărare limitate, a spus el, adăugând că mulți se tem că nu vor fi niciodată la fel de bogați ca părinții lor și „asta ar putea fi adevărat”.

Un obstacol este că „nu par atât de convinși că trebuie să se implice cu adevărat”, a spus Shilling.

Shilling a dat vina pe această mentalitate pentru creșterea speculațiilor cu active mai riscante, cum ar fi acțiunile meme și criptomonedele, deoarece cumpărătorii se așteaptă ca „lucrurile să vină foarte ușor - și niciodată nu funcționează chiar așa”.

Ads

„Când oamenii au această așteptare, devin leneși, devin neglijenți”, a adăugat el.

Shilling are aproape 90 de ani, dar nu are de gând să se pensioneze

Shilling, în vârstă de 88 de ani, își conduce firma de aproape 50 de ani. El a declarat pentru Business Insider că nu are de gând să se retragă.

„Dacă m-aș pensiona, ce aș face?”, a întrebat el, adăugând că, în ciuda unor limitări fizice, încă face multe lucruri la care „probabil ar fi trebuit să renunțe cu ani în urmă”.

El a adăugat că munca este cheia longevității și că este încă un apicultor amator și un „meșter care face singur lucrurile”.

...citeste mai departe despre "Avertisment pentru Generația Z de la un economist legendar. "Ar putea ajunge mai săraci decât părinții lor"" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro