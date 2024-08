Telelogic a fost nominalizat pentru premiile de excelenta ale ale Asociatiei Internationale de Marketing si Management de Produs

Compania a fost mentionata in categoriile Thought Leader (lider de gandire) si Product Management Tools (instrumente pentru managementul de produs).Compania Telelogic, principalul furnizor de solutii software care aliniaza sistemele avansate si dezvoltarea software la obiectivele de afaceri, a anuntat astazi ca a primit doua nominalizari pentru premiile de excelenta in management de produs pe 2006 ale Asociatiei Internationale de Marketing si Management de Produs (AIPMM).

Premiile de excelenta in managementul de produs ale AIPMM sunt acordate in semn de recunoastere a contributiilor exceptionale ale persoanelor si ale organizatiilor in domeniul managementului de produs.

Joachim Karlsson, vicepresedinte executiv al diviziei Requirements Management Product de la Telelogic, este unul dintre nominalizatii din categoria Excelenta ca A"lider de gandireA", se arata intr-un comunicat emis Bloombiz.

Karlsson este o autoritate recunoscuta in domeniul managementului de produs condus de piata si a scris numeroase lucrari bine primite in domeniul managementului de produs si al managementului cerintelor. Karlsson a fost fondatorul, presedintele si directorul executiv al firmei Focal Point, achizitionata de Telelogic in 2005.

Telelogic FOCAL POINT, o platforma pentru suport decizional pentru managementul cerintelor, managementul de produs si managementul portofoliului de proiecte, a fost nominalizata in categoria A"Excelenta in instrumente de management de produsA".

"Telelogic este onorata de nominalizarile la aceste prestigioase premii in domeniul managementului de produs," a afirmat Ingemar Ljungdahl, director tehnologic la Telelogic. "Aceste nominalizari demonstreaza angajamentul continuu ale companiei Telelogic de asigurare a managementului gandirii si a inovatiei in furnizarea celor mai bune solutii pentru clientii nostri."

"Suntem foarte incantati sa avem nominalizati de o asemenea calitate," a afirmat Therese Padilla, presedinte si fondator al AIPMM. "Managementul de produs este un domeniu a carui importanta pentru o dezvoltare reusita de produs este tot mai mare. Suntem incantati ca a atras oameni atat de talentati si organizatii si produse atat de inovatoare."

Despre TELELOGIC

Infiintata in 1983, Telelogic este lider in oferirea de solutii pentru sisteme avansate si dezvoltare de software. Instrumentele software Telelogic sunt intuitive, de inalta clasa si ajuta la automatizarea si suportul pentru cele mai bune practici de-a lungul ciclului de viata al aplicatiior, lasand libertate echipelor de dezvoltatorisa se concentreze asupre principalelor competente si sa-si aplice talentul si energia pentru gasirea de noi functii cu valoare adaugata. Prin optimizarea fiecarei faze de dezvoltare, Telelogic da posibilitatea companiilor sa livreze sisteme si software de o calitate superioara, cu o mai mare predictibilitate, timp redus de marketare si costuri generale mai mici.

Pentru asigurarea interoperabilitatii cu instrumente externe, produsele Telelogic sunt construite pe o arhitectura deschisa si limbaje standardizate. Ca lider in domeniu si un vizionar tehnologic, Telelogic este implicat activ in definirea viitorului sistemelor avansate si dezvoltarii de software, prin participare in organizatii ale industriei ca ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG s.a.

Cu sediul in Malmo, Suedia si avand reprezentante in Irvine, California, Telelogic are operatiuni in 17 tari la nivel mondial. Printre clienti se numara Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens, Thales si Vodafone.

