Saab intra in lichidare judiciara

Constructorul auto suedez Saab a fost plasat vineri in lichidare judiciara, desi proprietarul american General Motors tocmai a primit mai multe oferte de preluare, a anuntat principalul sindicat suedez din sectorul auto, citat de AFP, informeaza NewsIn.

"Conducerea Saab Automobile a decis astazi (vineri n.r.) sa plaseze compania in lichidare judiciara", a anuntat IF Metall, care are un reprezentant in consiliul de administratie al Saab, intr-un comunicat in care apreciaza decizia drept "iresponsabila".



"GM face astfel inca un pas pentru inchiderea Saab", acuza sindicatul.



"Este iresponsabil din partea GM sa mearga in doua directii diferite, cea a vanzarii si cea a inchiderii", afirma presedintele IF Metall, Stefan Lofven, citat in comunicat.



Mai multe companii, intre care cea olandeza Spyker si un fond la care s-a asociat miliardarul Bernie Ecclestone din Formula 1, au depus oferte de ultim moment pentru preluarea Saab, fara a reusi, insa, sa schimbe decizia General Motors de a continua procesul de inchidere a filialei sale suedeze.



"Este de neinteles si iresponsabil sa faci aceasta (lichidarea n.r.) fara sa fi analizat ofertele serioase care exista pentru Saab", acuza Lofven.

Sindicatele si guvernul suedez au exprimat de mai multe ori indoieli in legatura cu procesul de vanzare a Saab, suspectand grupul GM ca nu are de fapt intentia sa vanda compania.



Consiliul de administratie al Saab, care include un reprezentant al IF Metall, a avut vineri o sedinta in orasul suedez Trollhattan, unde se afla sediul companiei.

