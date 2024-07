Restrictiile privind salariile directorilor de companii din SUA impiedica GM sa gaseasca executivi

Eforturile General Motors (GM) de a gasi un candidat pentru functia de director financiar executiv sunt complicate de restrictiile salariale impuse de guvern companiilor care au beneficiat de ajutoare de stat masive, potrivit The Wall Street Journal (WSJ).

Directorii executivi ai GM s-au intalnit recent cu "tarul salariilor" din cadrul Trezoreriei Statelor Unite, Kenneth Feinberg, desemnat de administratia Obama pentru a supraveghea salariile si beneficiile extrasalariale acordate angajatilor si personalului de conducere de companiile care au primit sprijin guvernamental, precizeaza Mediafax.

Feinberg le-a dat de inteles sefilor GM ca grupul va putea oferi noului director financiar "bonusuri semninificative in actiuni", dar un salariu de maximum un milion de dolari pe an, potrivit unor surse apropiate discutiilor, citate de WSJ.

GM a iesit din faliment in luna iulie, dupa ce primise, in ultimele luni, ajutoare de stat in valoare totala de circa 50 de miliarde de dolari.



