General Motors va opri productia modelului Hummer H1

Vineri, General Motors Corp. a anuntat ca va opri productia modelului Hummer H1, anul acesta fiind ultimul pentru acest SUV de dimensiuni mari.Compania a mai anuntat ca ultimul automobil va fi construit luna viitoare.

Compania AM General, care construieste si versiunea militara a SUV-ului, a lansat pe piata, in 1992, si versiunea comerciala. In 1999, General Motors a cumparat drepturile de utilizare a numelui si a lansat modelul Hummer H1. Pana in acest moment, gigantul american a vandut aproximativ 12.000 de astfel de modele.

De-a lungul timpului H1 a atras numerosi cumparatori prosperi care isi doreau o masina foarte solida. Pentru 2006, SUV-ul se prezinta in varianta H1 Alpha, o versiune extrem de performanta care costa aproximativ 140.000 de dolari.

Anul trecut, General Motors a vandut 374 de modele H1, cu 16 procente mai putin decat in 2004 cand comercializase 447 de unitati.

Desi General Motors este in plin proces de restructurare, constructorul AM General, care produce modelele H1, H2 si Humvee in localitatea americana Mishawaka, a anuntat ca nu se pune problema unor concedieri in urma deciziei de oprire a productiei pentru cel mai mic model dintre Hummer-uri.

