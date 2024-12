Contractul pentru Daewoo Craiova va fi semnat saptamana viitoare

Firma Automobile Craiova, actionarul minoritar al companiei Daewoo Automobile Romania, va prelua saptamana viitoare participatia majoritara la producatorul auto, de la compania sud-coreeana Daewoo Motor, au declarat agentiei MEDIAFAX surse din Ministerul Economiei si Comertului.Firma Automobile Craiova, actionarul minoritar al companiei Daewoo Automobile Romania, va prelua saptamana viitoare participatia majoritara la producatorul auto, de la compania sud-coreeana Daewoo Motor, au declarat agentiei MEDIAFAX surse din Ministerul Economiei si Comertului.

Reprezentantii firmei sud-coreene ar urma sa vina saptamana viitoare la Bucuresti, pentru semnarea contractului de preluare a pachetului majoritar de actiuni de catre Automobile Craiova, au afirmat sursele citate.

In urma tranzactiei, Automobile Craiova va detine in proportie de 100% capitalul Daewoo Craiova.

Daewoo Motor controleaza 51% din actiunile Daewoo Automobile Romania, iar diferenta de 49% din capitalul social apartine firmei Automobile Craiova, la care statul detine 72,4% din actiuni.

Ministrul Economiei si Comertului, Codrut Seres, anunta, in urma cu doua saptamani, ca Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie va face un anunt pentru privatizarea societatii Daewoo Craiova in a doua jumatate a lunii septembrie, imediat dupa ce va prelua participatia majoritara de la partea coreeana.

General Motors, Ford, Renault-Nissan si Chery Automobile (China) sunt numele vehiculate ca posibili investitori care ar putea prelua Daewoo Automobile Romania.

Agentia Mediafax

