Patru companii de stat ar putea beneficia de stergeri de datorii

AVAS si Consiliul Concurentei se afla in discutii pentru a gasi o varianta de stergere a jumatate din datoriile a patru societati privatizabile: Nitramonia Fagaras, Electroputere Craiova, Rulmentul Brasov si Aversa Bucuresti, au declarat, joi, surse din cadrul autoritatii.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a inaintat propunerea de stergere a 50% din cuantumul datoriilor celor patru societati, iar Consiliul Concurentei urmeaza sa obtina si acceptul Comisiei Europene.

"Vor fi sterse jumatate din datorii cu conditia ca viitorii cumparatori ai companiilor sa investeasca echivalentul sumei datorate care a fost anulata", au precizat sursele citate, adaugand ca, in cazul in care autoritatea de concurenta isi va da girul nu este exclus ca lista sa fie extinsa, incluzand si alte societati privatizabile aflate in aceeasi situatie financiara dificila.

O astfel de decizie va fi promovata printr-un act normativ al guvernului. Datoriile totale ale celor patru companii vizate de AVAS se ridica la circa 400 milioane lei noi (peste 110 milioane euro).

Electroputere Craiova are datorii de 120 milioane lei si prezinta interes pentru mai multi investitori printre care: General Electric, Siemens, Bombardier, DAB Grecia, Horvath Holding Investment, Ungaria, Mitilineos, Grecia, Telemania, Israel, Konkar Electroindustr, Croatia, Althom, Franta si A-TEC, Austria.

Nitramonia Fagaras a fost lansata la privatizare in urma cu o luna, iar AVAS a primit scrisori de interes de la cinci potentiali investitori: INTERAGRO SA Bucuresti, Refract PROD SRL Fagaras, IMET HANDELSGESELLSCHAFT MBH Viena, Sojitz Australia, consortiul format din RAWMATIMPEX SARL si WAFARCOSARL Liban. Nitramonia are datorii de peste 50 milioane lei.

Rulmentul urmeaza sa fie lansata la privatizare pana la finele anului, singurul investitor care si-a exprimat intentia a cumpara uzina brasoveana este Shabum International, Israel. Datoriile Rulmentul catre buget, inclusiv majorari si penalitati, dar si catre partenerii comerciali se apropie de 200 milioane lei.

Aversa Bucuresti a mai fost scoasa la privatizare de cinci, si celelalte trei societati au mai trecut, dealtfel prin experientele privatizarii, iar in prezent se afla in procedura de faliment.

