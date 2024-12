Italia isi exprima ingrijorarea fata de contractul Gazprom-Sonatrach

Italia a cerut Comisiei Europene sa analizeze contractul dintre Gazprom si societatea de stat algeriana Sonatrach, motivand ca se reduce numarul furnizorilor, iar consumatorii au optiuni tot mai putine, transmite Reuters. Ministrul industriei, Pierluigi Bersani, a declarat, intr-o scrisoare adresata comisarului UE pentru probleme de energie, ca aceasta intelegere ar creste dependenta europenilor fata de un numar limitat de furnizori de gaze naturale, ceea ce ar putea duce la cresterea preturilor in Europa.

Reprezentantii Comisiei Europene au raspuns ca urmaresc atent colaborarea dintre Gazprom si Sonatrach.

Gazprom a semnat un memorandum, la sfarsitul saptamanii trecute, cu Sonatrach, prin care cele doua companii au convenit sa colaboreze pentru tranzactiile de gaz natural lichefiat, in care Sonatrach este unul dintre pionii principali.

Gazprom, liderul mondial in productia de gaze naturale, alimenteaza Europa cu un sfert din cantitatea de gaz de care este nevoie, in timp ce Sonatrach este, de asemenea, un important exportator de gaz, pentru continentul european.

"Aceasta cooperare confirma motivele de ingrijorare deja exprimate, in legatura cu efectele pe care le va avea asupra furnizorilor de gaze naturale care alimenteaza sistemul european, in special pentru consumatorii italieni. Ingrijorarea a fost provocata de dependenta europenilor de importurile dintr-un numar limitat de state furnizoare, tendinta care se estimeaza ca se va inrautati in anii urmatori", a mai precizat ministrul italian. Bersani a cerut UE sa solicite informatii amanuntite din partea Rusiei si a Algeriei.

O diminuare a alimentarii cu gaze, iarna trecuta, a determinat autoritatile italiene sa ia masuri de urgenta, inclusiv sa impuna limite de consum si sa inceapa utilizarea unor rezerve strategice de gaze naturale.

