Compania publica de energie si cea feroviara din Ucraina, in pragul falimentului

Doua dintre cele mai mari companii publice din Ucraina, compania energetica Naftogaz si cea feroviara Ukrzaliznytsia, se afla in pragul falimentului, a declarat, joi, primul ministru Victor Ianukovici, citat de Reuters.Ianukovici a declarat, in cadrul unei intalniri a guvernului, ca pierderile Naftogaz ar putea atinge 1,5 miliarde de dolari in acest an, iar cele ale companiei feroviare are datorii de aproape 1,4 miliarde de dolari.

"Aceste companii se afla in pragul falimentului din cauza poverilor financiare excesive si, nu ma tem sa folosesc aceste cuvinte, administrarii criminale din ultimul an si jumatate", a mai declarat premierul Ucrainei.

Naftogaz s-a implicat, in 2005, intr-o disputa cu compania Gazprom, din cauza pretului pentru gazele naturale vandute Ucrainei. Aceasta disputa s-a incheiat in ianuarie 2006.

Gazprom a anuntat, miercuri, ca pretul gazului natural vandut Ucrainei va ramane neschimbat, la 95 de dolari mia de metri cubi, pana la sfarsitul acestui an, dupa negocieri indelungate.

Reprezentantii companiei Gazprom si oficialii de la Kiev au mai cazut de acord si asupra volumului de gaze naturale care vor fi livrate, anual, din 2007 pana in 2009, adica 55 de miliarde de metri cubi, fara insa a stabili care va fi pretul acestuia.

Disputa referitoare la tariful gazelor naturale determinase, la inceputul anului, un mic "razboi" al gazelor naturale intre Kiev si Moscova si la o scurta intrerupere a livrarilor de gaze naturale catre Ucraina, care a avut efecte negative asupra livrarilor de gaze naturale din Rusia in Europa.

Ads

Numirea, la inceputul lunii august, lui Victor Ianukovici, considerat pro-rus, in functia de premier a permis reducerea tensiunilor asupra negocierii de contracte referitoare la gazele naturale intre Rusia si Ucraina.

Ucraina a adoptat, saptamana aceasta, o strategie vizand reducerea dependentei sale fata de livrarile de gaze naturale din Rusia, dezvoltand propria sa productie de gaze naturale, de energie nucleara si creand relatii cu alti furnizori pana in anul 2010.

Consumul de gaze naturale in Ucraina depaseste 77,7 miliarde de metri cubi, anual, in anul 2006. In anul 2010, acesta va trebui sa se reduca la 71,7 miliarde de metri cubi, conform acestui document.

NewsIn

Ads