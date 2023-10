Pentru al doilea an consecutiv, strategia energetică a Europei se bazează în mare parte pe speranța unei ierni blânde și a unei cereri industriale reduse, cu prețurile gazului rămânând în jur de 50 de euro per megawatt-oră, mai mult decât dublu față de media din deceniul anterior războiului din Ucraina.

Într-un climat economic incert, mai ales când vine vorba despre resurse de energie, puține țări europene sunt într-o poziție de negociere cu privire la resursele naturale de gaz și petrol. România este pe această listă, cu rezervele sale de gaz din Marea Neagră, însă Norvegia este cel mai mare exportator de gaze din Europa, exportând mai mult de 120 de miliarde de metri cubi de gaz în 2022.

O analiză Reuters a detaliat metodele prin care țara nordică exportă gazele sale printr-o rețea de conducte subacvatice către consumatori, precum Marea Britanie și Germania, pe lângă transporturile gaz natural lichefiat (LNG) către diferite destinații europene. Acesta din urmă pare să fie considerat o alternativă salutară în contextul energetic actual, România înscriindu-se în rândul țărilor care face demersuri către producția și distribuția combustibilului, mai întâi către Ungaria, ca mai apoi să reușească să pătrundă pe noi piețe de desfacere în vestul Europei.

Anul trecut, Norvegia a livrat 116,9 miliarde de metri cubi de gaz Uniunii Europene și Marii Britanii printr-un sistem de conducte cu o lungime de peste 8.800 km, format din 22 de conducte individuale operate de Gassco. În plus, gazul produs din câmpurile Alvheim și Martin Linge este exportat în Marea Britanie prin conducte gestionate de alți operatori.

Ads

Gazul natural lichefiat, avantaje și aportul Norvegiei

Gazul natural lichefiat (GNL) este produs prin răcirea gazului natural la o temperatură de -162 °C. Comparativ cu gazul natural obișnuit, GNL are avantajul ocupării unui volum mai mic, facilitând astfel depozitarea și transportul de la terminalul GNL la stațiile de alimentare. În plus, costurile sale sunt mult mai mici decât cele ale motorinei.

Opiniile cu privire la impactul GNL asupra mediului sunt împărțite. Unele studii arată că vehiculele care folosesc GNL emit mai mult oxizi de azot, în timp ce altele evidențiază beneficiile mediului oferite de GNL. Cu toate acestea, un lucru este clar: în comparație cu vehiculele cu motoare diesel care consumă motorină, emisiile de CO2 generate de vehiculele cu GNL sunt mai reduse, iar aceste vehicule sunt mai silențioase.

Atât gazul natural lichefiat (GNL) cât și gazul natural comprimat (GNC) sunt compuse în principal din metan, o substanță care are un impact mai mare asupra climei decât dioxidul de carbon (spre deosebire de GPL sau gazul petrolier lichefiat, care sunt compuse din propan și butan). Ambele tipuri de gaze ridică provocări legate de întreținerea motoarelor și tehnologiile de control al emisiilor.

Ads

Exporturile de gaz natural lichefiat din Rusia către țările din Uniunea Europeană au înregistrat o creștere de 40% în 2023, în comparație cu anul precedent. Un nou raport publicat de grupul anticorupție Global Witness dezvăluie că țările din UE au achiziționat mai mult de jumătate din totalul gazului natural lichefiat (GNL) vândut de Rusia în primele șapte luni ale acestui an.

Începând din 2025, o creștere fără precedent a noilor proiecte de LNG este pregătită să echilibreze piețele și îngrijorările privind aprovizionarea cu gaz natural," a declarat Agenția Internațională de Energie în această săptămână, reflectând o opinie care câștigă teren pe piață, conform Washington Post. "Un val de noi proiecte de export de LNG este pregătit să remodeleze piețele gazului." Fatih Birol, șeful agenției, a mers chiar mai departe: "Piața gazului se va îndrepta în direcția pieței cumpărătorului."

Norvegia operează un terminal de lichefiere în orașul arctic Hammerfest, cunoscut și sub numele de Melkoeya. Acesta poate furniza 6,5 miliarde de metri cubi de LNG pe an, reprezentând aproximativ 5% din exporturile norvegiene de gaz.

Ads

În 2022, exporturile din terminal au fost de doar 3,7 miliarde de metri cubi, deoarece instalația a fost închisă până la sfârșitul lunii mai după un incendiu în septembrie 2020.

Deși navele petroliere cu LNG pot extinde domeniul de aplicare al gazului norvegian dincolo de Europa, aproape toate exporturile au mers către destinații europene în 2022.

Cum este distribuit GNL-ul norvegian

Conductele sunt conectate la șapte terminale de recepție: Marea Britanie și Germania au câte două, iar Belgia, Danemarca și Franța au câte unul, arată Reuters.

Terminalul Easington de pe coasta de est a Marii Britanii primește gaz prin conducta Langeled, în timp ce terminalul St Fergus din Scoția se conectează la conductele Flags și Vesterled. Terminalele din Germania din Dornum și Emden, situate de-a lungul coastei Mării Nordului aproape de granița olandeză, se conectează la conductele Europipe I și II și Norpipe, respectiv.

În Belgia, un terminal în portul Zeebrugge se conectează la conducta Zeepipe, în timp ce gazul prin conducta Franpipe este recepționat la un terminal din Dunkerque, Franța.

Ads

Începând cu 2022, terminalul Nybro de pe coasta de vest a Danemarcei primește gaz norvegian prin conducta Baltic Pipe, care trece prin Danemarca înainte de a continua subacvatic în Polonia. Țara a atras companii internaționale, inclusiv Wintershall Dea, TotalEnergies, ConocoPhillips (COP.N) și Shell.

Cu toate acestea, cel mai mare jucător este Equinor, majoritar deținut de statul norvegian. A produs peste 45 de miliarde de metri cubi de gaz natural, aproximativ 36% din producția totală norvegiană de 123,8 miliarde de metri cubi în 2022.

Nevoia Europei de gaz și ce demersuri face România în acest sens

Spre deosebire de conductele de gaz, care conectează fizic cumpărătorii și vânzătorii, terminalele de export de LNG răcesc gazul într-o formă lichidă, înainte de a-l încărca pe nave masive. Fiecare terminal durează ani de construit și costă câteva miliarde de dolari. La celălalt capăt al lanțului, este necesar un terminal de regazificare a LNG înainte ca marfa să fie transportată prin conducte interne către clientul final. LNG este crucial pentru echilibrarea pieței europene a gazului, deoarece achiziționarea gazului rusesc prin conducte, care, înainte de invazia Ucrainei, reprezenta mai mult de o treime din importurile continentului, nu mai este o opțiune. Astfel, conductele din Norvegia și Algeria sunt deja la capacitate maximă. Anders Opedal, șeful companiei norvegiene Equinor, a pus lucrurile în termeni succinți la o recentă conferință energetică, conform Washington Post: Toată lumea încearcă să crească producția, dar, în cele din urmă, "Europa va depinde de aprovizionarea cu LNG.”

Ads

Cu cinci ani în urmă, Europa avea nevoie de puțin sub 50 de milioane de tone pe an de aprovizionare cu LNG pentru a satisface cererea. Oficiali din partea companiei petroliere Shell estimează că Europa are acum nevoie de aproape 100 de milioane de tone, iar până în 2030, de aproximativ 140 de milioane de tone. Din momentul în care tancurile rusești au intrat în Ucraina, politicienii europeni știau că există o lumină la capătul tunelului: un val de proiecte de LNG, programate să înceapă să furnizeze pe jumătatea decadelor, avea să schimbe echilibrul dintre cerere și ofertă. Pentru a se adapta la creșterea importurilor de LNG, Germania a construit în grabă o serie de terminale de regazificare, de asemenea, în Marea Nordului și Marea Baltică. Dar în timpul iernilor 2021-22 și 2022-23, piața era în modul de supraviețuire, luptând pentru transporturi de LNG, fără prea mult spațiu pentru a gândi la o lume de abundență care, la acea vreme, părea prea îndepărtată. Mai mult decât atât, politicienii știau că proiectele tind să fie amânate și să depășească bugetul. Și, în unele cazuri, nu exista nicio garanție că vor fi construite.

Astăzi, situația s-a mai îmbunătățit la nivelul independenței față de Rusia. Începând cu 2025, aproximativ 250 de miliarde de metri cubi de LNG proaspăt vor intra pe piață. Numărul este echivalent cu aproximativ 45% din producția globală actuală de LNG. Companiile europene au semnat deja în ultimele săptămâni o serie de contracte pe termen lung de LNG cu QatarEnergy, o companie de stat din Qatar.

În România, Transgaz a terminat lucrările la gazoductul care unește sistemele gaziere din România și Ungaria pentru a putea crește exportul, iar în luna octombrie a acestui an, exportul de gaze către țara vecină a atins un nivel record – 7,2 milioane de metri cubi – în condițiile în care nu a depășit niciodată 6,8 milioane de metri cubi, potrivit Economedia.ro.

Ca urmare a optimizării suplimentare a sistemului de transport comun dintre Transgaz S.A. și FGSZ Zrt. (omologul Transgaz din Ungaria), capacitatea tehnică a punctului de interconectare Csanádpalota din România spre Ungaria va fi majorată în continuare de la nivelul actual de 280.000 m3/h (3.057.174 kWh/h) la 300.000 m3/h (3.283.570 kWh/h) începând cu 1 octombrie 2023.

Operatorii de sisteme de transport consideră această îmbunătățire ca fiind un prim pas important al inițiativei 'Inelul de solidaritate', care – prin cooperarea strânsă și dezvoltările incrementale ale OTS din Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia – urmărește să ofere capacități de transport sporite pentru resursele alternative de gaze naturale care intră în regiunea Europei Centrale și de Est din direcția sudică”, a transmis Transgaz în luna iulie, arată Spotmedia.

Astfel, deși departe de resursele și capacitatea de producție și distribuție a Norvegiei, România a început să facă pași timizi în direcția exporturilor, potențialul de export către Ungaria mărindu-se și în contextul existenței unei cantități mari de gaze din sudul Europei care poate tranzita România către destinatarii finali, clienții din vestul Europei.

...citeste mai departe despre "Lecțiile pe care le poate învăța România. Cum exportă norvegienii gazul pentru a ajuta la independența energetică a Europei" pe Ziare.com

Ads