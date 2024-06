Sony a pregătit reduceri la cele mai populare console de gaming și jocuri video

Vara a venit oficial, iar pentru cei care caută răcoarea aerului condiționat, Sony are vești bune: campania Days of Play aduce oferte speciale și activități dedicate gaming-ului. Până pe 12 iunie, gamerii pot beneficia de reduceri semnificative la o serie de titluri importante și de alte beneficii speciale.

Printre jocurile care beneficiază de reduceri se numără și Marvel’s Spider-Man 2, disponibil cu un discount de 25%. Acest joc continuă povestea începută în 2018, cu Peter Parker și Miles Morales în prim-plan, luptând împotriva unor inamici precum Kraven și Venom. Sistemul de combat este complex, oferind numeroase combo-uri și abilități pentru a înfrunta adversarii într-un mod rapid și eficient.

De asemenea, Final Fantasy VII Rebirth este acum redus cu 25%. Acest titlu este așteptat atât de fanii remake-ului din 2020, cât și de cei care au jucat versiunea originală din 1997. Jocul aduce un sistem de combat îmbunătățit și o poveste captivantă, continuând aventurile începute în FF7 Remake.

Ce oferte a pregătit Sony

Pentru fanii wrestling-ului, WWE 2K24 este disponibil cu o reducere de 25%. Jocul impresionează prin gameplay-ul său rafinat și grafică de înaltă calitate, permițând jucătorilor să trăiască povestea lui Cody Rhodes pe scena Wrestlemania.

STAR WARS Jedi: Survivor, un alt titlu popular, beneficiază de o reducere de 55%. Acest joc de acțiune vine cu o poveste bine scrisă, personaje interesante și un sistem de combat inspirat din jocurile FromSoftware, dar mai accesibil. Pe PS5, jocul rulează fără problemele de optimizare întâlnite pe PC.

Printre titlurile disponibile la preț redus în magazine se numără și The Last of Us: Part II Remastered, care continuă povestea din primul joc, acum cu îmbunătățiri vizuale și suport pentru 60fps pe PS5. Rise of the Ronin este un alt titlu redus, oferind o experiență de samurai cu un sistem de combat precis și o poveste captivantă.

Pe lângă jocuri, consolele PS5 și accesoriile acestora beneficiază de reduceri. Consolele PS5 cu disc, variantele digitale și bundle-urile cu două controllere au acum un preț mai mic, cu diferențe de până la 150 de lei față de prețul de listă. Reduceri semnificative se aplică și la PSVR 2, care este disponibil cu aproape 400 de lei mai puțin.

În final, până pe 9 iunie, utilizatorii pot beneficia de o reducere de 30% la toate abonamentele anuale PS Plus, fie că vorbim despre varianta Essential, Extra sau Premium.

