Noile jocuri PlayStation Plus din octombrie includ titluri populare și recent lansate

Printre numeroasele anunțuri legate de noi jocuri și actualizări la conferința State of Play, Sony a prezentat și cele trei titluri care vor fi disponibile gratuit pentru abonații PlayStation Plus începând cu 1 octombrie. Aceste jocuri includ atât opțiuni pentru fanii sporturilor, cât și pentru cei pasionați de jocuri de acțiune și horror. În timp ce toate jocurile sunt compatibile cu PlayStation 5, două dintre ele vor fi accesibile și pe PlayStation 4.

Cap de afiș: WWE 2K24

Unul dintre cele mai așteptate titluri din luna octombrie este WWE 2K24, cel mai recent joc de wrestling dezvoltat de 2K Games. Acesta a fost bine primit la lansare datorită modurilor de joc variate și a îmbunătățirilor grafice și de gameplay. Jocul oferă o experiență de luptă fluidă și realistă, iar fanii sportului vor avea la dispoziție o mulțime de tipuri de meciuri și scenarii.

H2: Dead Space, o alegere perfectă pentru sezonul de Halloween

O altă lansare majoră este remake-ul jocului clasic Dead Space. Construit de la zero pentru platformele moderne, jocul plasează jucătorii în pielea inginerului Isaac Clarke, care trebuie să supraviețuiască pe nava spațială Ishimura, invadată de creaturi necromorfe. Atmosfera tensionată și elementele horror fac din acest joc o alegere ideală pentru fanii genului, mai ales în preajma Halloween-ului.

Doki Doki Literature Club, o surpriză cu tentă horror

Pentru cei interesați de o experiență diferită, Doki Doki Literature Club aduce o combinație inedită de dating simulator și horror psihologic. Jocul, cu o estetică manga, permite jucătorilor să ia decizii care influențează povestea, oferind multiple finaluri. Acest titlu este o alegere bună pentru cei care vor să exploreze un joc narativ intens și surprinzător.

Ads

Disponibilitate și detalii despre jocurile lunare

Actualele titluri gratuite de pe PlayStation Plus, cum ar fi Quidditch Champions, MLB The Show 24 și Little Nightmares II, vor rămâne disponibile pentru descărcare până pe 30 septembrie. După această dată, ele vor fi înlocuite cu jocurile anunțate pentru octombrie. Abonații PlayStation Plus, fie că au abonamente Essential, Extra sau Premium, vor putea revendica aceste jocuri și adăuga în colecția lor.

...citeste mai departe despre "Noile jocuri PlayStation Plus din octombrie includ titluri populare și recent lansate" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro