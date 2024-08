Septembrie aduce surprize pentru fanii Playstation Plus: Harry Potter Quidditch Champions și alte două titluri captivante

Luna septembrie vine cu vești excelente pentru abonații PlayStation Plus, care vor putea adăuga în colecțiile lor trei jocuri noi și captivante, începând cu 3 septembrie. Indiferent dacă sunteți posesor de PlayStation 4 sau PlayStation 5, veți avea acces la un titlu complet nou, un joc sportiv de top și unul dintre cele mai apreciate platformere horror ale ultimilor ani.

În fruntea listei se află Harry Potter Quidditch Champions, un joc complet nou din universul Harry Potter, care își face debutul direct pe PlayStation Plus. Abonații, indiferent de planul ales - Essential, Extra sau Premium - vor putea să exploreze lumea magică a Quidditch-ului, fie într-un mod carieră solo, fie în meciuri online cooperative sau competitive. Este pentru prima dată când jucătorii pot experimenta acest sport iconic într-un joc video dedicat.

Pe lângă magia Quidditch-ului, fanii sporturilor vor avea șansa să joace MLB The Show 24, jocul oficial al ligii de baseball din SUA. Dezvoltat de San Diego Studio, un studio Sony, acest titlu oferă cea mai realistă experiență virtuală de baseball și va fi disponibil gratuit pentru abonații PlayStation Plus care nu au avut ocazia să îl încerce până acum.

Nu în ultimul rând, Little Nightmares II vine pe PlayStation Plus Extra. Acest platformer horror, lansat în februarie 2021, a captivat jucătorii cu povestea sa întunecată și atmosfera sumbră. Cu două continuări spirituale deja anunțate, acum este momentul perfect pentru a intra în universul Little Nightmares și a vă pregăti pentru viitoarele lansări.

Pentru cei care încă nu au descărcat jocurile din luna august, aveți timp până pe 3 septembrie să adăugați în colecțiile voastre LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s Security Breach, și Ender Lilies.

