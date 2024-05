Noua consolă Nintendo Switch va fi dezvăluită în curând. Compania a pregătit și un eveniment special

Shuntaro Furukawa, președintele companiei Nintendo, a anunțat recent, printr-o postare pe platforma X (fosta Twitter), că succesorul consolei Nintendo Switch va fi dezvăluit în cursul acestui an fiscal, care se va încheia la finalul lunii martie 2025.

Acest anunț a venit după un an fiscal impresionant pentru Nintendo, cu un total de 141,32 milioane de console Nintendo Switch vândute la nivel global.

De asemenea, Nintendo a planificat un nou show Nintendo Direct pentru luna iunie 2024, care va fi dedicat exclusiv jocurilor ce urmează să fie lansate pentru Nintendo Switch în a doua jumătate a acestui an, spune Nintendo.

Important de menționat, acest eveniment nu va include detalii despre noua consolă.

Cifrele Nintedo

Lansarea oficială a unei noi console reprezintă o premieră pentru Nintendo, care până acum nu confirmase zvonurile circulate în ultimii ani privind dezvoltarea unui succesor pentru Switch, lansată inițial în martie 2017. Mai mult, unii dezvoltatori de jocuri au confirmat că dețin deja kituri de dezvoltare pentru noua consolă, semn că pregătirile sunt într-o fază avansată.

Pe lângă aceste anunțuri, Nintendo a oferit și date despre performanța de vânzări a celor mai recente titluri pentru Switch. „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” a înregistrat vânzări impresionante, cu 20,61 milioane de exemplare vândute, în timp ce „Super Mario Bros. Wonder” a ajuns la 13,44 milioane de exemplare vândute.

De asemenea, „Pikmin 4” a fost comercializat în 3,48 milioane de unități, iar „Princess Peach: Showtime!” a atins pragul de 1,22 milioane de unități vândute la nivel mondial.

