La ediția din acest an a Golden Joystick Awards, Grand Theft Auto VI a fost desemnat „Most Wanted Game”, confirmând statutul său de cel mai anticipat titlu al momentului. Premiul, câștigat în fața unor competitori de renume precum Assassin’s Creed: Shadows, Mafia: The Old Country, Death Stranding 2 și Monster Hunter: Wilds, reflectă imensa popularitate și așteptările uriașe ale fanilor.

După ani de speculații și scurgeri de informații, GTA VI promite să readucă jucătorii în Vice City pentru o nouă aventură plină de acțiune. David Manley, Publishing Director la Rockstar Games, a acceptat premiul pe scenă și a declarat că urmează să fie dezvăluite noi detalii despre joc în viitorul apropiat, ceea ce alimentează și mai mult entuziasmul fanilor.

Deși data oficială de lansare pentru GTA VI nu a fost încă anunțată, toate semnele indică o apariție în toamna anului 2025. Ca și în cazul predecesorului său, jocul va fi lansat mai întâi pe console, urmând ca versiunea pentru PC să fie disponibilă la o dată ulterioară.

Această strategie, deși poate fi frustrantă pentru gamerii de pe desktop, a fost folosită și pentru GTA V, oferind Rockstar timpul necesar pentru a optimiza jocul pentru toate platformele. Fanii sunt dispuși să aștepte, având în vedere reputația seriei de a stabili noi standarde în industria gaming-ului.

...citeste mai departe despre "Deși nu a fost lansat, GTA VI primește deja premii de recunoaștere" pe Ziare.com

