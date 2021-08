Xiaomi: gadgeturi de calitate si recomandari inspirate

viteza procesorului Snapdragon 865;

memoria rapida de 8 GB RAM;

capacitatea de stocare de 128 sau 256 GB;

display Super AMOLED 2340 x 1080 cu rata de refresh de 90 Hz si diagonala de 6,67";

tehnologia 5G;

bateria de 4780 mAh cu incarcare rapida, care asigura confortabil o autonomie de o zi in conditii de utilizare intensa;

sistemul de camere quad de 108 Mpx, pentru fotografii pline de culoare si filmari in 4K sau Full HD.

rata de refresh a display-ului imbunatatita-120 Hz;

un senzor superior pentru sistemul de camere-preluat de la Galaxy S21 Ultra-ISOCELL HM2;

viteza de procesare mai buna datorita ultimului model de la Snapdragon - 888;

un management al consumului de energie care a permis instalarea unei baterii de dimensiuni reduse, pentru a obtine o greutate mai mica a telefonului.

functionalitatea sistemului de operare;

compatibilitatea extinsa-atat cu telefoane mobile bazate pe sistemul de operare Android, cat si cu cele mai noi modele iPhone;

ecranul AMOLED de 1,39 inch-stralucitor, cu o capacitate excelenta de reproducere a culorilor.

Cu o piata tehnologica in expasiune si modele mereu inovatoare, traseul parcurs pana la alegerea finala poate deveni problematic. Devine, astfel, esential sa ne informam corespunzator, pentru a gasi ce ni se potriveste.Compania din Beijing s-a afirmat ca una dintre cele mai puternice si creative companii in tehnologie, mai ales, prin telefonul Xiaomi . Modelele Mi10 si Mi11 sunt astazi cele mai bune optiuni prin care chinezii de la Xiaomi cuceresc inimile iubitorilor de Android.Mi10 este unul dintre cele mai frumoase telefoane disponibile in prezent, datorita designului adoptat (ecran curbat incadrat de rama metalica, spate din sticla), dar, mai ales, materialelor premium incorporate (Gorilla Corning Glass 5 si aliaj de aluminiu). Nu este doar stralucitor, ci, si extrem de puternic, beneficiind de:Mi11 este ultima generatie si vine cu o serie de imbunatatiri menite sa puna si mai mult in valoare conceptul de telefon inteligent Xiaomi:Modelul Xiaomi Mi Watch este remarcabil si pentru ca are o baterie care rezista cel putin 14 zile, lucru care il plaseaza direct in topul ceasurilor cu cea mai extinsa autonomie. Ca puncte forte suplimentare, putem considera:Pentru cei mult prea ocupati sa mai curete si podele, Xiaomi a inventat robotul aspirator-mop care indeparteaza praful si impuritatile de pe suprafete precum parchetul, gresia, covorul. Datorita inteligentei artificiale si a senzorilor cu laser, dar si multumita posibilitatii de control la distanta (prin intermediul aplicatiei pentru dispozitive mobile), robotul Xiaomi poate efectua un ciclu complet de curatenie pentru o locuinta de aproximativ 100 de metri patrati intr-un timp de 90 de minute, cu o singura incarcare (dispune de o baterie de 3200 mAh).Pentru cei pasionati de robotica, aflati la primele tentative de intelegere a notiunilor din acest domeniu si care isi doresc un mix perfect de invatare si joaca, roboti precum Mi Robot si Rover sunt cele mai interesante jucarii. Formati dintr-o varietate extraordinara de piese de calitate, acestia pot fi programati si controlati prin intermediul telefonului mobil, nefiind necesare cunostinte de programare. In acest sens, aplicatiile dedicate pentru iOS si Android sunt foarte bine optimizate si perfect functionale.Putem, astfel, concluziona ca Xiaomi este una dintre companiile high-tech interesate in mod real de cucerirea si fidelizarea clientilor, prin oferirea de gadgeturi revolutionare care sa impresioneze prin inovatiile tehnice si fiabilitate.