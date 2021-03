Tot ce trebuie sa stiti despre televizoare inteligente

Aceste televizoare sunt din ce in ce mai populare. In 2019, peste 200 de milioane de televizoare inteligente au fost vandute in intreaga lume. Pana in 2025, estimarile sugereaza ca acest total anual ar putea urca pana la 266 de milioane de unitati, deoarece capacitatile "inteligente" devin o caracteristica din ce in ce mai standarda a produselor de televiziune mai noi si apar din ce in ce mai multe modele de televizoare Smart ieftine Desigur, exista mai multe moduri in care puteti configura un televizor "inteligent". Puteti cumpara un Smart TV real cu Wi-Fi integrat, unul care poate gestiona aplicatii si altele asemenea. Sau puteti cumpara un dispozitiv de streaming pentru a transforma televizorul dvs. obisnuit intr-unul inteligent.In unele cazuri, este mai benefic sa va pastrati vechiul televizor si sa alegeti un dispozitiv tert cu functii inteligente, care va poate ajuta sa economisiti bani - si mediul inconjurator - recicland televizorul perfect.Aceasta este o solutie ideala daca doriti sa va luati televizoare suplimentare, cum ar fi cel din dormitor sau birou, si sa le faceti inteligente. Dar televizorul dvs. din sufragerie? Probabil ca doriti sa alegeti un model 100% inteligent. Iata cum si de ce.Un televizor inteligent este la fel ca unul obisnuit, dar cu doua exceptii: televizoarele inteligente pot accesa internetul prin Wi-Fi si pot fi imbunatatite cu aplicatii - la fel ca un smartphone sau o tableta.La fel ca televizoarele obisnuite, televizoarele inteligente vin in toate formele, dimensiunile si formele. Puteti alege un televizor LCD, cu plasma sau chiar cu proiectie.In mod traditional, ar trebui sa conectati un computer sau laptop la televizor pentru a accesa continut bazat pe internet. Datorita tehnologiei moderne, acest lucru nu mai este necesar. Acum, televizoarele in sine includ receptoare Wi-Fi si va pot accesa reteaua de acasa fara hardware suplimentar. Si puteti transforma oricand un televizor normal cu unul dintre dispozitivele terte despre care am mentionat anterior.Cel mai util lucru pe care il puteti face cu un televizor inteligent este accesul la servicii de streaming.Desi unele dintre aceste servicii necesita un abonament activ, este o configurare ideala pentru persoanele care nu doresc sa plateasca pentru cablu TV. Aproape tot continutul la care aveti acces este considerat "la cerere", ceea ce inseamna ca il puteti porni sau opri in timpul liber si puteti viziona cam orice doriti cu putine reclame, daca este cazul.Acest lucru este convenabil mai ales daca nu aveti chef sa navigati prin sute sau mii de canale.In plus, aplicatiile disponibile pentru televizoarele inteligente pot oferi acces la alte servicii, cum ar fi retelele sociale, cumparaturile online, browserele de internet, redarea de muzica si mass-media si multe altele.Exista doar doua lucruri de luat in considerare daca va ganditi sa cumparati un televizor inteligent: primul este ca poate fi necesar sa va abonati la servicii de streaming suplimentare, daca doriti sa accesati continut de streaming. Acest lucru este valabil mai ales daca nu aveti un computer de acasa cu o biblioteca media digitala pe care o puteti utiliza ca biblioteca improvizata de videoclipuri si muzica (puteti face acest lucru cu un serviciu gratuit).Al doilea lucru de luat in considerare este ca acesta este un alt element tehnologic pe care trebuie sa il intretineti. Wi-Fi nu este intotdeauna cea mai fiabila conexiune wireless. Uneori, este posibil ca televizorul dvs. sa sufere de viteze slabe, impiedicandu-va din a avea o experienta placuta. Cu alte cuvinte, sunt la fel ca alte tehnologii: imperfecte.Dupa ce ati luat decizia de a obtine un televizor inteligent, urmeaza partea cea mai dificila: alegerea tipului de televizor si a marcii dorite.Primul lucru pe care va trebui sa il dati seama este dimensiunea televizorului pentru care sunteti pe piata. Este prea usor sa cumperi un televizor prea mare sau prea mic pentru spatiul in care il vei pune. Veti dori sa masurati spatiul in care urmeaza sa plasati sau sa va montati televizorul si sa fiti siguri de ce dimensiune este potrivita pentru dvs.Apoi, va trebui sa alegeti tipul de televizor dorit. Doriti un ecran LCD (ecran cu cristale lichide) sau o plasma pe care sa o puteti monta direct pe perete? Preferati televizoarele in stil mai vechi care trebuie asezate pe un stand TV? Fiecare are avantaje si dezavantaje care il fac diferit fata de celelalte.