Top 6 jocuri video de tip shooter jucate in 2020

Top 6 cele mai cautate jocuri shooter in 2020

Potrivit Esprecision.net , cele mai solicitate jocuri de catre utilizatorii din intreaga lume, in anul 2020, sunt urmatoarele:1.: este un joc multiplayer lansat pentru prima data in 2013, cu acces limitat si care a fost accesibil universal in 2018. Obiectivul gamerului in acest joc este de a supravietui cat mai mult, utilizand materiale adunate sau furate. Gamerii trebuie sa gestioneze cu succes starile, precum foamea, setea, problemele de sanatate si alte astfel de situatii, altfel exista riscul de a muri. In plus, in Rust, playerul trebuie sa reziste si tuturor atacurilor si sa supravietuiasca pana la final pentru a castiga. Modul in care acest joc functioneaza si grafica pe care o ofera, l-au facut un joc extrem de popular;2.- Modern Warfare: Franciza Call of Duty a fost prezenta peste tot in ultima vreme, cu o trecere de la campaniile din cel de Al Doilea Razboi Mondial la aventuri spatiale. Desi Call of Duty s-a indepartat de radacinile sale, modul in care se desfasoara in prezent l-a facut foarte popular. Acest joc are modurile multiplayer tactice cu un singur jucator, de care au fost atrasi initial mai multi gameri, dar elimina cu succes toate elementele in plus. Modern Warfare vine cu caracteristici impresionante, cum ar fi recompensele si modul in care playerul poate alege sa crute persoanele nevinovate si sa reactioneze la amenintari legitime in campania single player.3.: a umbrit repede popularul Battle Royale H1Z1 din anul 2017 si a devenit un joc foarte accesat de un numar urias de playeri din intreaga lume. Pe masura ce numarul de jucatori creste, PUBG evolueaza si aduce noi moduri, arme, vehicule si chiar mai multe harti pentru a imbunatati periodic acest joc. In plus, avantajul playerilor consta in faptul ca de fiecare data vor gasi o harta care are ceva special, astfel incat chiar daca seamana cu o alta harta, ceva difera de fiecare data;4.: utilizand carlige de prindere si tunuri clasice, harta recreeaza o serie de locatii din jocurile anterioare CoD. Jocul este totodata interesant si distractiv, iar Warzone este locul in care actiunea atrage anual foarte multi playeri care isi testeaza fortele zilnic in arena;5.: acest joc combina ideea de shooter in echipa cu cea de single player intr-o formula de ultima generatie, cu sisteme inedite care permit o comunicare excelenta prin microfon si readucerea in scena a coechipierilor care isi pierd viata in joc;6.: Epic experimenteaza cu cele mai noi tehnologii, cum ar fi 50 vs 50, facand schimbari frecvente si uneori misterioase pe harti sau adaugand elemente complet noi, ca o surpriza pentru utilizatori. Utilizatorii se asteapta ca aceste experimente surprinzatoare care sa schimbe jocul sa continue mult timp de acum in colo, avand in vedere faptul ca gamerii sunt atrasi de ele.