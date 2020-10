Surse PC pe care merita sa dai banii. Vezi recomandarile noastre

Inter-Tech

* Sursa PC INTER-TECH Energon EPS-550W, culoarea neagra

* Argus de la INTER-TECH de 720W

Concluzie

tau este probabil una dintre primele componente la care ar trebuie sa te gandesti atunci cand iti construiesti o unitate personalizata. Sursele de calculator se aleg in primul rand in functie de capacitate, pret, zgomot si evident, durata de viata.Daca nu vrei ca piesele din viitorul tau calculator sa aiba de suferit, va trebui sa acorzi atentie cumpararii unei surse deoarece aceasta trebuie sa aiba o sursa de alimentare suficienta. Pentru a afla numarul de W de care ai nevoie, poti calcula toate piesele pe care le ai in unitate, iar totalul de W este si numarul de W minim pe care trebuie sa il aibape care o vei cumpara.Avand in vedere acest aspect, dar si cel al pretului si al performantei pe termen lung, iata care sunt cele 3 surse pe care noi ti le recomandam in functie de nevoia ta.* Sursa PC INTER-TECH SL de 500WEste foarte usor sa alegi orice sursa din magazin si sa o montezi in unitate, dar apoi s-ar putea sa nu gasesti motivul pentru care calculatorul tau se arde, se inchide sau nu functioneaza deloc. Data viitoare cand iti doresti sa construiesti un calculator de generatie mai noua, trebuie sa ai in vedere ca piesele precum aceste Surse PC necesita aceeasi atentie acordata placilor video sau procesoarelor. Totusi, pentru aceia dintre voi care vor sa mai reduca din costuri si isi doresc o sursa pc destul de ieftina, dar si capabila sa sustina un consum mai ridicat, cei de laau reusit sa creeze acest produs la un pret de aproximativ 100 RON foarte convenabil din toate punctele de vedere.Sursele sunt prima componenta prin care trece tot "combustibilul" necesar pentru ansamblul care se afla in carcasa unitatii tale. Gandeste-te ca si pentru un autoturism nu alimentezi cu orice fel de benzina sau motorina si alegi de cele mai multe ori un combustibil de calitate. Acelasi lucru este valabil si pentru calculator. Tensiunea alternativa este transformata in curent continuu folosind numai sursa. Este in interesul tau sa achizitionezi o sursa de calitate, deoarece aceasta poate influenta si consumul calculatorului tau, iar fie ca iti vine sau nu sa crezi, o sursa mai scumpa poate chiar sa iti reduca factura la curentul electric. Pentru o performanta optima la un numar crescut de W, Energon de la Inter-Tech este cea mai potrivita. Cumpara sursa pc Energon EPS 550W Tot cei de la Inter-Tech ofera si o solutie pentru cei care au nevoie de o capacitate de alimentare mai mare. Pentru mai putin de 200 RON, Argus de 720W este ocapabila sa iti alimenteze chiar si un calculator de gaming de generatie noua. Sursa are protectie OVP, SCP, OPP, UVP si OS si este una dintre cele mai silentioase surse mid-range avand o dimensiune de 120mm, dar si un program de control termic automat. Cumpara sursa Argus APS 720W Aceste 3 recomandari vin in urma unor teste pe foarte multe calculatoare si in urma recenziilor facute de utilizatori. La preturi foarte accesibile, ai acces la surse pc fabricate de producatori de top. Era tehnologiei este aici si nu este deloc scumpa!